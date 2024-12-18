¿El uso de la ketamina como cuidado paliativo en Estados Unidos es legal?

Un estudio publicado el año pasado en la revista de Cáncer descubrió que el 80% de los pacientes que tomaron una dosis única de psilocibina o ketamina tuvieron una respuesta positiva sostenida.

El doctor Michael Fratkin, médico en ejercicio, pionero de cuidados paliativos rurales con medicina psicodélica en el Instituto rural de Cuidados psicológicos psicodélicos, pasó por los micrófonos de La W y mencionó que están construyendo la base de este programa en una comunidad que puede dar oportunidades para los tratamientos paliativos.

Sobre las drogas psicodélicas, explicó que se refiere a esa habilidad de inducir un estado de inconsciencia con esa intención de sanar.

En respuesta a la pregunta de, ¿si una persona va a un hospital regular y ya está en un tratamiento paliativo, qué le ofrecen?, dijo que “la ketamina es una medicina disponible reconocida por la Organización Mundial de la Salud como parte de esas drogas esenciales psicodélicas que pueden inducir a este estado de inconsciencia”.

Incluso, comentó que en los Estados Unidos ya se está volviendo mucho más popular para intervenir a personas con problemas de salud mental o ayudarlo a tener una muerte digna.

El doctor aclaró que esta es una práctica legal en los Estados Unidos.

¿La ketamina es adictiva?

Michael Fratkin aseguró que la ketamina sí puede ser adictiva cuando se usa por fuera de un tratamiento o de una terapia guiada. “Si no se usa con la experiencia de una clínica o bajo suscripción médica de un psicoterapeuta y se abusa de ella, pues puede ser adictiva”, afirmó.

Además, advirtió que la adicción a esta droga puede ser devastadora y letal. “Puede lleva a sobredosis y a la autodestrucción de la persona que abusa de esta sustancia”.