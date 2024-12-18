Debate de reforma a la salud en sesiones extras enfrentó al Congreso

En medio de un duro enfrentamiento entre la oposición y el Pacto Histórico, la plenaria de la Cámara aprobó la ponencia positiva de la reforma a la salud. Algunos congresistas denunciaron que el texto obtuvo el visto bueno a “pupitrazo”. De todos modos, este 18 de diciembre, continúa el debate del articulado.

Al respecto, los representantes Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) debatieron en los micrófonos de La W. También hicieron referencia a la presencia de los ministros de Transporte, María Constanza García, y de Minas, Andrés Camacho, en la plenaria para mantener el quórum de la reforma a la salud.

La representante Pedraza aseguró que la relación entre el Congreso y el Gobierno “debería ser como Gustavo Petro lo reclamaba, cuando era senador: que se permitiera el libre trabajo del Legislativo, sin incidir de manera directa en sus decisiones”.

Y agregó que la aprobación de la ponencia positiva se dio sin previa deliberación: “Pedí la palabra cuando se abrió la discusión de la ponencia positiva y no me la dieron. Procedieron a votar rápidamente, sin deliberación suficiente, lo cual afecta las garantías básicas del trámite”.

Mondragón respondió que hay actitudes de ciertos congresistas que, según él, buscan obstaculizar los debates. “Ellos se fueron del recinto en un acto grotesco de sabotaje. Escuchamos sus argumentos durante más de cuatro horas, pero cuando presentamos la ponencia positiva, se retiraron”, dijo.