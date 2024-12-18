El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cargo es de libre remoción: secretario de Bogotá por insubsistencia a gerente de La Rolita

Bogotá

Miguel Silva, secretario general de Bogotá, dialogó con La W ante la declaración de insubsistencia de la gerente de La Rolita, Carolina Martínez.

“El 11 de octubre, el alcalde mayor, en una reunión con la doctora Carolina Martínez, le solicitó la renuncia. Le manifestó el interés del Distrito de seguir contando con sus servicios”, sostuvo.

Explicó que la razón por la que el alcalde Carlos Fernando Galán le pidió la renuncia a Martínez fue porque es un cargo de libre remoción y nombramiento, lo que quiere decir que “dependen de la confianza del dominador”.

Tras esto, mencionó que Martínez manifestó que no presentaría su carta de renuncia, por lo cual se procedió a declarar la insubsistencia.

Reviva la entrevista completa con el secretario general de Bogotá a continuación