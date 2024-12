Junior, en busca del milagro, visita a un América de Cali sin opciones: Cómo seguir

Junior vs América/Colprensa

Abrimos la última jornada de los cuadrangulares finales con el objetivo de conocer el próximo finalista del Grupo B. América de Cali sin chances de disputar la gran final, recibe a Junior de Barranquilla, que se atiene a un milagro para conseguir el pase a la gran final del año. El partido será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Once Caldas lidera el grupo con 9 puntos y Tolima junto a Junior suman 7 unidades. Los rojiblancos llegan con la necesidad de buscar la victoria y tendrán que esperar el resultado del otro duelo entre los dos equipos ya mencionados.

Desde la previa, este enfrentamiento ha tenido un ambiente poco hostil y varios hinchas del América amenzaron a los hinchas del Junior para que no asistan al estadio.

El juego mas reciente entre escarlatas y barranquilleros se dio durante la primera fecha de los cuadrangulares finales con victoria para los barranquilleros. La única anotación del compromiso cayó en manos del experimentado delantero Carlos Bacca.

Jorge ‘Polilla’ Da Silva ya piensa en el 2025

América de Cali llegaba con altas expectativas para disputar las jornadas finales del fútbol colombiano pero los resultados y el bajo nivel futbolístico no los acompañaron. En total y a puertas de culminar el último partido, suman apenas cuatro unidades pero también necesitan sumar puntos para lograr avanzar en la reclasificación.

La dolorosa derrota ante Once Caldas fue un punto de quiebre para ratificar la eliminación de los escarlatas que cayeron con un marcador de 2-0 en contra.

Duván Vergara no ha tenido el nivel esperado a la vez que su compañero Cristian Barrios, ambos tuvieron un nivel positivo durante el todos contra todos pero decepcionaron en finales. El entrenador uruguayo en su momento expresó que los jugadores estaban agotados por el mal manejo del calendario por parte de la Dimayor; “No sé en qué cabeza cabe, son muchos partidos” sentenció.

📋⚽️ Los convocados por el profe Jorge Da Silva para enfrentar mañana a Junior en el Pascual Guerrero, por la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR 2024-II. 🇦🇹 pic.twitter.com/DasniTIoWj — América de Cali (@AmericadeCali) December 8, 2024

Junior necesita ganar o ganar

La situación para los rojiblancos no es fácil y se encuentran en la obligación de pescar los tres puntos en una plaza complicada como el Pascual Guerrero. Desde el 2020, los rojiblancos no ganan en tierras vallecaucanas y en aquella ocasión lograron el triunfo por un marcador de 2-0 con anotaciones de Carmelo Valencia e Hinestroza.

Hasta el momento, la esperanza recae en Carlos Bacca quien es uno de los goleadores durante este segundo semestre con 8 goles. Tres de ellos durante los cuadrangulares finales y ya conoce lo que es marcarle al América.

El entrenador venezolano Cesar Farías no ha tenido el semestre esperado y aun no consigue consolidar el equipo. Los bajos niveles individuales de varios jugadores como Jose Enamorado y Yimmi Chará quien fue protagonista durante el todos contra todos, no ha estado a la altura.