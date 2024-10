‘Polilla’, enfurecido por el calendario: “No sé en qué cabeza cabe, son muchos partidos”

El primer duelo de la ida por las semifinales de la Copa Colombia entre América de Cali y Atlético Bucaramanga terminó igualado 1-1. Tras esto, los vallecaucanos, que por cierto son punteros de la Liga, afrontarán el clásico frente al Deportivo Cali, en un calendario que se ha tornado bastante apretado.

En la rueda de prensa posterior al encuentro frente a lo bumangueses, el entrenador Jorge ‘Polilla’ Da Silva se mostró muy molesto con la organización del torneo local y el desgaste del presente semestre. “Lo he dicho en varias oportunidades, pero me parece que este campeonato colombiano ha sido muy enredado y complicado, a nosotros la verdad que nos tiene bastante agotados”, declaró el uruguayo.

“Estamos jugando cada tres días y no entiendo cómo se van a disputar las finales del un torneo (Liga), disputando las del otro (Copa). Es imposible, no sé en qué cabeza cabe, No lo digo solo por nosotros, los que estén finales de Copa, van a jugar finales de torneo, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones”, complementó.

‘Polilla’ opinó sobre la llave semifinal de Copa

Teniendo en cuenta que el duelo de vuelta de Copa frente al Bucaramanga se jugará en aproximadamente 20 días, ‘Polilla’ Da Silva expresó su desacuerdo con las fechas planeadas: “Esto también perjudica al espectáculo, no me quiero poner en plan de víctima o de estar llorando, pero ya lo manifesté a los dirigentes del América. Se están jugando muchos partidos y es imposible que un jugador pueda rendir”.

Dejando de lado el tema del calendario, en la rueda de prensa también le preguntaron al entrenador sobre la pérdida de tiempo. Su respuesta fue contundente.

“Respeto todas las opiniones, vine a jugar a Bucaramanga muchos partidos, cuando iban ganando también hacían lo mismo, todos los equipos de fútbol manejan el ritmo del partido. Hubo faltas muy fuertes sobre Cristian Barrios, pero nunca nos apartamos del reglamento, esto son finales y hay que jugar con toda. A mí tampoco me gusta que mi equipo haga tiempo, pero respeto las opiniones, voy a mirar a Bucaramanga de ahora en adelante cuando vayan ganando para ver si sacan rápido después de cada falta, me parece que ninguno hace eso”, manifestó.