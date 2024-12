Reactivación de la Telomerasa: un avance en la reversión de la degeneración de la edad

El envejecimiento de la población mundial ha aumentado el interés en los remedios regenerativos para mantener la función de los órganos y la aptitud física. Una pregunta clave es si la eliminación de los instigadores intrínsecos de la degeneración asociada a la edad puede revertir, en lugar de simplemente detener, estas afecciones.

Uno de estos instigadores son los genomas progresivamente dañados. Los ratones deficientes en telomerasa se han utilizado para estudiar los efectos adversos de la señalización de daño endógeno del ADN en vivo

El estudio

El estudio realizado, que va a ser citado a continuación, viene de un texto llamado “Cohesin Can Remain Associated with Chromosomes during DNA Replication” que tiene como autores a James D.P. Rhodes, Judith H.I. Haarhuis, Jonathan B. Grimm, Benjamin D. Rowland, Luke D. Lavis y a Kim A. Nasmyth. Este campo tuvo como objetivo determinar si la disfunción severa de los telómeros en ratones adultos podría detenerse o revertirse mediante la reactivación de la actividad endógena de la telomerasa. Los investigadores diseñaron un alelo knock-in que codifica una telomerasa reversible por 4-hidroxitamoxifeno (4-0HT) inducible por el receptor de estrógeno (TERT-ER) bajo el control transcripcional del promotor endógeno de TERT. Los ratones TERT-ER homocigotos, con telómeros cortos y disfuncionales, mostraron un aumento en la señalización del daño del ADN y fenotipos degenerativos clásicos con la edad.

Resultados

La reactivación de la telomerasa en ratones TERT-ER de generaciones tardías extendió los telómeros, redujo la señalización de daño del ADN, permitió la reanudación de la proliferación en cultivos quiescentes y eliminó los fenotipos degenerativos en múltiples órganos, incluidos los testículos, el bazo y los intestinos. Notablemente, la reactivación de la telomerasa revirtió la neurodegeneración, restaurando progenitores neurales Sox2+ proliferantes, neuronas recién nacidas Dcx+ y poblaciones de oligodendrocitos Olig2+. Esta ola de neurogénesis dependiente de la telomerasa alivió la hiposmia y recuperó las respuestas innatas de evitación olfativa.

Implicaciones de lo anterior

La evidencia acumulada implica que el daño en los telómeros es un impulsor clave del declive orgánico asociado a la edad y del riesgo de enfermedades. La marcada reversión de los fenotipos degenerativos sistémicos en ratones adultos, observada en ese estudio, apoya el desarrollo de estrategias regenerativas diseñadas para restaurar la integridad de los telómeros.

Detalles del estudio

El envejecimiento es un proceso biológico inevitable que afecta a todos los organismos vivos. A medida que la población mundial envejece, la búsqueda de tratamientos que puedan mantener la función de los órganos y la aptitud física se ha vuelto cada vez más urgente.

La degeneración asociada a la edad es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores, entre ellos el daño progresivo a los genomas. Este daño puede llevar a una serie de problemas de salud, incluyendo desgaste (adelgazamiento) o pérdida del tejido muscular., la disminución de las células madre, la falla de los órganos y una respuesta deteriorada a las lesiones.

Hallazgos del estudio

Uno de los hallazgos más significativos de este estudio fue la reactivación de la telomerasa en ratones TERT-ER de generaciones tardías tuvo efectos profundos en la salud de los animales. La reactivación de la telomerasa no solo extendió los telómeros, sino que también redujo la señalización del daño del ADN. Esto permitió que las células reanudaran la proliferación y eliminó los fenotipos degenerativos (se refiere a los rasgos observables de una persona, como la estatura, el color de ojos y el grupo sanguíneo), en múltiples órganos, incluidos los testículos, el bazo y los intestinos.

Otro descubrimiento particularmente notable fue la reversión de la neurodegeneración. La reactivación de la telomerasa restauró los progenitores neurales Sox2+ proliferantes, las neuronas recién nacidas Dcx+ y las poblaciones de oligodendrocitos Olig2+. Esta ola de neurogénesis dependiente de la telomerasa alivió la hiposmia, una condición caracterizada por una disminución en la capacidad de oler, y recuperó las respuestas innatas de evitación olfativa

Sin duda, estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el desarrollo de tratamientos que puedan combatir la degeneración relacionada con la edad. Al restaurar la integridad de los telómeros, podría ser posible revertir el declive estructural y funcional en diversos sistemas orgánicos asociados con el envejecimiento