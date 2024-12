El Ministerio de Salud en Colombia detalló que el envejecimiento es un proceso que le ocurre a los seres humanos y que es “continuo, multifacético e irreversible de múltiples transformaciones biopsicosociales a lo largo del curso vital, que no son lineales ni uniformes”. De acuerdo a la máxima autoridad en salud en el país, esta transformación que ocurre en los ciudadanos se asocia de manera vaga con la edad de una persona en años.

Adicionalmente, la cartera de salud señaló que la vejez está influenciada por la genética y las decisiones que toma cada individuo a lo largo de su vida. Así como por “las condiciones sociales, económicas, ambientales y políticas del entorno en que tiene lugar el desarrollo humano”. Es por esto que desde la medicina se suelen hacer sugerencias para que los ciudadanos tengan no solo el derecho a la salud garantizado por parte del Estado, sino que cada uno de forma individual se cuide para que puedan vivir de la mejor manera posible y esto evite el envejecimiento y las consecuencias relacionadas con este, como es el desgaste biológico del cuerpo y la aparición de enfermedades.

Igualmente, el Minsalud explicó que el envejecimiento desde la medicina se enfoca en explicar cómo los daños moleculares y celulares son causa de efectos biológicos y fisiológicos. No obstante, este proceso de cambios en el cuerpo también incluye asuntos sociales relacionados con los roles y posiciones de las personas, “transiciones vitales y del propio crecimiento psicológico, con manifestaciones heterogéneas de una persona a otra”

Ahora bien, esas transformaciones en el cuerpo humano derivadas de los daños moleculares y celulares son bastante negativas. Es por esto que científicos trabajan desde hace siglos para encontrar el “freno” del envejecimiento. De hecho, desde hace un tiempo se experimenta con animales.

Avances retrasarían envejecimiento por décadas con modificación de microbioma intestinal

La microbioma intestinal ha generado particular interés en los científicos y por esto se está buscando probar que con una modificación en esta habría efectos positivos frente a la vejez de las personas. Es decir, se retrasaría el envejecimiento. Recordemos que la microbioma intestinal es el conjunto de microorganismos como bacterias, hongos y virus que viven en el cuerpo.

Por un lado, en el artículo “The Gut Microbiota Mediates the Anti-Aging Effects of Calorie Restriction in Mice”, o en español “La microbiota intestinal media los efectos antienvejecimiento de la restricción calórica en ratones”, científicos explican cómo se buscó modificar la microbioma en una muestra de roedores y estos habrían demostrado resultados positivos frente a la teoría.

Lo que hicieron los científicos fue de manera puntual realizar una restricción calórica en estos animales, lo cual en consecuencia generó una transformación en su microbioma. Esto a su vez habría demostrado probabilidades de una reducción en el envejecimiento.

Ahora bien, estudios detallan la importancia de cuidar la ingesta calórica, ya que en exceso puede derivar en consecuencias lamentables, como lo son enfermedades.

Mientras tanto, el estudio “Gut Microbiota Regulate Motor Deficits and Neuroinflammation in a Model of Parkinson’s Disease” o en español “La microbiota intestinal regula los déficits motores y la neuroinflamación en un modelo de enfermedad de Parkinson” relacionó las variables microbiota intestinal, la neuroinflamación y el parkinson.

Dicha investigación precisa que la microbiota intestinal tiene una importante influencia de forma negativa en el desarrollo neurológico y comportamental de las personas. Igualmente, afecta los trastornos neurológicos. Además, se encontró que puede disminuir la acción motora, tal como ocurre con el Parkinson

Sin embargo, los científicos aclaran que con una manipulación de las bacterias intestinales se puede controlar los trastornos relacionados con el movimiento, tal como sucedió con los ratones que analizaron.

De este modo, tanto la manipulación de la microbiona intestinal, como la reducción de la ingesta calórica puede tener efectos positivos en la reducción del envejecimiento y las enfermedades derivadas de este.