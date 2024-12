¡Ojo! Estudios revelaron si eliminación de células senescentes prolonga vida: Le contamos

Las células senescentes son aquellas que han dejado de dividirse, pero siguen activas metabólicamente. Estas se acumulan con la edad o después de un daño celular, como el causado por la radiación o el estrés.

Cabe destacar que este tipo de células no se dividen. Por ende, secretan una variedad de sustancias inflamatorias que pueden dañar los tejidos circundantes y contribuir a enfermedades relacionadas con la edad, como la artritis, problemas cardiovasculares o pérdida de funcionalidad en sus órganos.

La eliminación de este tipo de células puede ser bueno porque al restaurar la capacidad de regeneración de las células madre, puede mejorar la salud en general. De esta manera, se previene el deterioro de los tejidos, retardando o revirtiendo algunos efectos del envejecimiento.

¿La eliminación de células senescentes mejora la función física y extiende la vida en modelos animales?

Según el estudio, ‘Senolytics Improve Physical Function and Increase Lifespan in Old Age’, de Xu, M. et al. La eliminación de células senescentes mejora la función física y extiende la vida en modelos animales.

Es importante resaltar que el estudio expone que la carga de células senescentes, que contribuyen a la inflamación y al envejecimiento, está asociada con la disfunción física, esto se probó en ratones.

Cuando se redujo esta carga, incluso en etapas tardías de la vida, se observó una mejoría en la función física de los roedores, lo que sugirió que las células senescentes juegan un papel causal en la disfunción relacionada con la edad.

Adicionalmente, los investigadores utilizaron agentes senolíticos para eliminar células senescentes en ratones viejos. De esta forma, hubo una mejoría significativa de la función física y un considerable aumento en la esperanza de vida restante.

Asimismo, estos agentes, al reducir las células senescentes, disminuyeron la inflamación local, lo que contribuyó a mejorar la salud general de los animales. Además, en modelos donde se trasplantaron pequeñas cantidades de células senescentes a ratones jóvenes, se observó que las células senescentes causaban disfunción física que persistía durante varios meses.

El tratamiento intermitente con senolíticos puede ofrecer beneficios duraderos sin efectos secundarios graves. Los ratones tratados mostraron una mejoría en la función física y vivieron más tiempo, sin que los patólogos encontraran diferencias significativas en los tejidos entre ambos grupos.

Hay que mencionar que los resultados del estudio, sugirieron que la eliminación de células senescentes no solo mejora la función física, sino que también podría extender la vida útil. Esto abre el camino para futuras investigaciones y tratamientos en humanos.

¿Cómo la eliminación de células envejecidas puede rejuvenecer sistemas biológicos específicos?

Por el lado del estudio ‘Clearance of Senescent Cells by ABT263 Rejuvenates Aged Hematopoietic Stem Cells in Mice’, de Chang, J. et al. la eliminación de células senescentes puede rejuvenecer sistemas biológicos al reducir la acumulación de células disfuncionales que con el tiempo contribuyen al envejecimiento y al deterioro de tejidos.

Estas células están caracterizadas por su incapacidad de proliferar y su secreción de factores que promueven la inflamación y el daño celular, lo que contribuye a la disfunción de los tejidos.

Por otra parte, el estudio dio cuenta de que con la eliminación selectiva de células senescentes en ratones envejecidos o irradiados mediante un fármaco como el ABT263, demuestra cómo este proceso puede rejuvenecer sistemas biológicos.

Es determinante que tenga en cuenta que el ABT263 actúa inhibiendo las proteínas antiapoptóticas BCL-2 y BCL-xL, lo que facilita la apoptosis, que es como una muerte celular programada, de las células senescentes, independientemente del tipo celular o especie.

En el caso de los ratones tratados, se observó la eliminación efectiva de células senescentes en diversos tejidos, incluidos los hematopoyéticos y musculares. Se vio que las células madre de estos tejidos, que generalmente se vuelven menos funcionales con la edad, fueron rejuvenecidas y mejoraron la capacidad regenerativa de los ratones.

Finalmente, es importante acotar que este rejuvenecimiento se evidencia por la restauración de la función de las células madre hematopoyéticas y musculares. Estas son esenciales para el mantenimiento y la reparación de tejidos, lo que a su vez mejora la salud y reduce los efectos del envejecimiento prematuro.