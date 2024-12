Juan Fernando Quintero y el encontrón que tuvo con Gallardo en River Plate: “Me dolió”

Concluye un año inolvidable para Juan Fernando Quintero. El volante colombiano cierra una temporada de ensueño, luego de ser subcampeón con la Selección en Copa América y consagrarse en la Copa Sudamericana con Racing de Avellaneda. Por estos motivos, el jugador de 31 años podría ilusionarse con el premio al mejor jugador del continente.

A lo largo del 2024, ‘Juanfer’, como se lo apoda, tuvo un grato balance en los dos frentes que tuvo. Por un lado, disputó 36 partidos con Racing, sumando ocho goles e igual número de asistencias. Asimismo, ganó la ya mencionada Sudamericana siendo absoluta figura en la generación de juego; por otra parte, con Colombia jugó 8 encuentros en los que anotó en una oportunidad y dio dos asistencias.

Por lo anterior, Quintero ha venido siendo tendencia en territorio argentino y varios clubes, incluido su amado River Plate, empiezan a sondear un eventual fichaje para el 2025.

Del amor por River hasta las “discusiones” con Gallardo

En el pódcast ‘Enfocados’, Juan Fernando Quintero reiteró su amor hacia River Plate, equipo con el que tuvo la oportunidad de ganar la histórica final frente a Boca Juniors en 2018 y del que es absoluto ídolo. “Yo entendí que mi lugar en el mundo fue River: me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en algunos clubes de Europa. River me dio ese estatus como jugador y persona. Lo que soy hoy en día se lo debo al club. No es un secreto que es mi casa”, sentenció.

Si bien aseguró que tiene el deseo de volver, algo que ha repetido constantemente cuando habla ante los medios de comunicación, reveló no estar seguro de querer retirarse en el ‘Millo’: “Creo que no es un secreto, hablé en su momento que me quería retirar ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol y la vida. Me quedo con los mejores recuerdos”.

Siguiendo con la charla, Quintero dio detalles de la relación que mantiene con Marcelo Gallardo, quien lo dirigió durante su etapa en River. Aseguró que se trata de su “papá futbolístico y de la vida”, debido a que le tiene una confianza enorme; aunque, reveló también que han tenido sus encontrones.

“Él sabe que es mi papá, lo quiero, lo amo, me he peleado como nadie, sigo alegando y discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero para mí es mi padre. Lo respeto y lo amo con mi vida, él lo sabe, y siempre le voy a estar deseando lo mejor en su carrera y en la vida”, dijo el creativo.

Finalmente, aprovechó para recordar la ocasión en la que el mismo Gallardo no lo dejó viajar a la ceremonia The Best en 2019, cuando fue nominado y uno de los tres finalistas del Premio Puskás. Así pues, aseveró que le “dolió” no haber podido viajar a la gala, pero entendió las razones del entrenador.

“Ese gol clasificó como uno de los mejores del año. Me dolió no haber ido a la gala porque estaba un tipo que se llamaba Marcelo Gallardo, que es enfermito. Jugábamos una semifinal (de Copa ante Boca Juniors) y me dijo que me tenía que quedar y no podía ir a Milán. Lo miré como: ‘Tenía la posibilidad de estar ahí'. Pero bueno, hermano. No pasa nada, gracias. Estás enfermo hermano. Te quiero mucho, pero estás enfermo”, concluyó.