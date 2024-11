Juan Fernando Quintero recibió interesante oferta de un grande del fútbol colombiano

Juan Fernando Quintero sigue dando de qué hablar en Colombia. Luego de salir campeón de Copa Sudamericana como gran figura de Racing, el experimentado mediocampista afirmó que desea regresar al rentado local. “De corazón, soy muy patriota. Me encanta Colombia, me encanta el fútbol colombiano... En su momento llegará el día que tenga que volver”, sentenció.

Tras esto, el antioqueño se refirió a los clubes con los que comparte un vínculo, bien sea sentimental o deportivo, enalteciendo por su puesto al equipo de sus amores: el Deportivo Independiente Medellín: “Tengo muchas cosas por cumplir. Volver al Medellín, quedar campeón con el equipo del que soy hincha. Está ese sueño, pero no sé en qué momento irá a pasar”.

Por otro lado, se mostró agradecido con los clubes que lo apoyaron en sus inicios, como lo fueron Envigado FC y Atlético Nacional. Asimismo, recordó con agrado su paso por Junior de Barranquilla, más allá de haber sido corto: “Cuando fui a Junior, sentí el cariño de la gente, por más de que se hablaron muchas mentiras. Quería sentirme respetado y amado, eso se vio en cómo la gente me recibía... la gente de Barranquilla me respetó y no cierro las puertas a nadie”.

Finalmente, sorprendió al aseverar que tiene una relación cercana con Millonarios, más exactamente con el entrenador Alberto Gamero y con Gustavo Serpa, máximo accionista de la institución.

¿Sorpresa a su regreso al FPC?

La periodista Sheyla García informó que Juan Fernando Quintero recibió una interesante oferta del fútbol colombiano, pero no es ninguno de los equipos que recientemente mencionó el jugador de 31 años. Sorpresa total, pues se trata de uno de los tres grandes del país.

“América tiene el empresario, tiene la plata y la rompe don Tulio (Gómez), porque ya hizo conexión para traer a Juanfer. En lo económico es un juego de plata, pero la tiene. Solo tienen que esperar cómo avanza el tema de Racing y que no se les meta otra oferta de afuera”, sentenció.

Justamente sobre esto último, Sheyla reconoció que no deja de ser una operación difícil por factores externos: “En Colombia, el equipo que hoy tiene la plata para traer a Juanfer es el América de Cali... Eso es así, pero está muy crudo porque depende todo de afuera. Ya hablaron de cifras, tienen la plata, pero seguramente aparecerá algo afuera”.

“Pueda que al final no se dé, pero lo de los acercamientos, la plata, el empresario, el dinero que Juanfer pediría, todo lo tiene el América. Cuando se acabó la fecha 19 de la Liga, la plata la tenía el América. Ahora toca esperar qué pasa con la Sudamericana, el título y demás”, concluyó.

Apuesta escarlata

Precisamente, las conversaciones entre ambas partes no son recientes, vienen desde hace unos meses cuando el mismo jugador reconoció que deseaba regresar al país. Si bien en su momento no se logró, el equipo vallecaucano arregló números y envió una propuesta que al entorno de Quintero le interesa.

Así pues, se trata de una apuesta poderosa del América, que viene reforzando de gran manera la plantilla comandada por Jorge ‘Polilla’ Da Silva. Es preciso recordar que a la institución llegaron recientemente Éder Álvarez Balanta y Duván Vergara.