JEP incluye arqueología forense en la reparación del Canal del Dique

Tras declarar al Canal del Dique como víctima del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que implementará protocolos de arqueología forense en el proceso de participación de las víctimas y terceros relacionados con las afectaciones sufridas en este territorio.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó en entrevista con Caracol Radio que este procedimiento busca garantizar que el desarrollo económico de la región, incluido el avance en obras de infraestructura en el canal, sea compatible con la recuperación de la memoria histórica y los derechos de las comunidades afectadas.

“Estamos trabajando en un protocolo de arqueología forense para el Canal del Dique, con el objetivo de armonizar el desarrollo económico con la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en esta zona”, afirmó Ramelli.

El Canal del Dique, de 113 kilómetros de extensión, fue utilizado durante décadas como un punto estratégico de control militar y paramilitar, así como un cementerio acuático, según lo documentado por la JEP. Estas acciones tuvieron un impacto devastador en las comunidades étnicas, quienes han sufrido daños sociales, económicos, culturales y espirituales.

El tribunal reconoció las graves afectaciones al ecosistema y a las fuentes hídricas, además de las violencias específicas contra mujeres y personas LGBTIQ+. Estas agresiones forman parte de los patrones macrocriminales que se investigan dentro del Subcaso Montes de María del Caso 08.

Con su declaración como víctima, el Canal del Dique podrá participar en audiencias públicas de reconocimiento y otros actos procesales, según lo dispuesto por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Este proceso busca garantizar la reparación integral de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que habitan la región.

Ramelli insistió en que la JEP no solo busca establecer responsabilidades jurídicas, sino también aportar a la garantía de no repetición. "El Canal del Dique no es solo un espacio físico, es parte del ser de estas comunidades. Cualquier intervención en la zona debe respetar esa dimensión espiritual y cultural", puntualizó.

