“Uno”, un soplo de aire fresco y dramático para el cine colombiano

Cine

El cine colombiano evoluciona, una muestra de ello es el estreno de un drama con tintes de thriller y acción titulado “Uno”, la ópera prima del cineasta paisa Julio César que se rodó en Guatapé y otras locaciones de Antioquia. Es un retrato crudo y realista de la Colombia contemporánea, donde la ambición y la corrupción ponen en riesgo la vida de muchos. Se estrena el 21 de noviembre gracias a la distribución de Cineplex.

Julio César debuta en la dirección con “Uno” y sobre la construcción de la cinta dice a Caracol Radio, “me hospedo en un hotel al borde de la represa de Guatapé y me pongo a pensar varios días en una historia para hacer mi primera película y encontré en una situación personal, algo que quería contar, entonces lo que estaba sintiendo lo convertí en una tragedia familiar encabezada por una mujer, que busca respuestas de por qué y quién le hizo ese daño a su familia”.

En historia, Marcela Mar encarna a Esmeralda y sobre su papel complementa, “es un personaje con mucha sustancia, que le pasan tantas cosas, que lleva la acción principal, fue un personaje riquísimo de interpretar, preparé este personaje con Victoria Hernández y me dieron el tiempo para construir a Esmeralda, soy curiosa y me gusta buscar caminos y hacerme preguntas y trabajar con tiempo, eso me lo proporciona la producción”.

En el elenco que acompaña a Marcela Mar encontramos a Juan Pablo Urrego, Rachel Blanchard y James Gilbert, “Uno” fue rodada en varias locaciones de Antioquia y tuvo el diseño de sonido a cargo de

Matt Waters, reconocido diseñador de sonido de la serie “Game of Thrones”. La película se estrena el 21 de noviembre gracias a la distribución de Cineplex.