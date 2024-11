Preocupación: empieza a escasear la comida en San Vicente de Chucurí tras avalancha

Bucaramanga

Múltiples problemas para conseguir alimentos han reportado los habitantes de la zona rural del municipio San Vicente de Chucurí, afectado desde hace 9 días por una avalancha que destruyó 4 puentes y varias vías.

Únete a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérate de todas las noticias

La principal dificultad para comprar comida y sobrevivir en medio de la emergencia que deja 30.000 habitantes afectados es que 35 veredas están totalmente incomunicadas y no tienen vías para bajar al casco urbano a abastecerse.

Las 7 atracciones turísticas más extremas de Colombia, según IA. 2 quedan en Santander

Un caso que causa preocupación ocurre en la vereda Varsovia en donde sus habitantes se están quedando sin alimentos para ellos y para los animales.

“En muchas veredas la gente está quejándose de su alimento, han podido por allá buscar algo de señal porque también están sin energía eléctrica, han mandado audios a los sacerdotes, que por favor, una colaboración, porque se están quejándose de alimento. Hay señoras que dicen, sólo tengo una libra de arroz, tenemos plata para hacer mercado, pero no podemos bajar a comprar. Entonces la situación se está colocando realmente bastante difícil”, dijo Esmeralda Rodríguez.

Un caso similar se reporta en la vereda El Ceibal en donde se ha reportado pérdida de banca que impide que sus habitantes se trasladen a comprar alimentos para sobrevivir.

“Hay demasiada pérdida de banca por todos los lados, son más de 20 veredas incomunicadas. Entonces eso hace que la gente no tenga cómo bajar a comprar lo de comer. Hay gente que tiene la plata para comprarla pero no pueden es que no hay paso por ningún lado”, dijo Morgán Plata.

Cifras preocupantes de San Vicente de Chucurí:

Personas fallecidas: 1 adulta mayor

Viviendas destruidas: 50

Viviendas averiadas: 130

Familias damnificadas: 600

Población afectada: 30.000 habitantes

Puentes vehiculares afectados: (4) La Siberia, Pozo Negro, El Totumo y Cantagallos

Anuncian horas de maquinaria para tratar de restablecer el paso en las vías afectadas:

En una reciente reunión, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en cabeza de Carlos Carrillo anunció 23.000 horas de maquinaria para dos municipios de Santander que son: San Vicente de Chucurí y Carmen de Chucurí.

#UNGRDEnSantander | La UNGRD ya destinó 23 mil horas de maquinaria amarilla en el departamento ⚠️ para labores de remoción de material producto de las emergencias registradas en la temporada de lluvias. 🌧️



Además, el director @CarlosCarrilloA anunció un incremento adicional de… pic.twitter.com/GcnbnxaTG7 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) November 18, 2024

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (@UNGRD) ha destinado 23.000 horas de maquinaria amarilla para priorizar y atender las zonas más afectadas por la ola invernal.



Además, he solicitado al Director de la UNGRD, @CarlosCarrilloA, un presupuesto de 800 mil… pic.twitter.com/ByQ99Y4k13 — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 18, 2024

A la falta de alimentos, se suma que en las últimas horas la caída de una roca destrozó nuevamente las bocatomas del acueducto que estaban siendo reparadas para poder abastecer de agua a cerca de 23.000 habitantes que completaron 9 días sin el líquido.