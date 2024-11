¿Cuánto tiempo se debe trabajar para tener derecho a la prima? Este y otros requisitos

Los colombianos están a unas semanas de ver en sus cuentas de ahorro la prima de servicios. Recordemos que en cada diciembre por ley las empresas deben consignarle a sus empleados una suma adicional por haber estado vinculados y ejerciendo sus funciones.

De manera concreta, la prima de servicios ocurre en forma de reconocimiento al esfuerzo del trabajador por lograr que la compañía a la que está vinculado obtenga beneficios económicos y sociales. Es decir, con la prima se logra que tanto empleados como empleadores resulten beneficiados.

Por otro lado, es importante que los trabajadores tengan en cuenta que la prima de servicios se realiza en dos pagos, una a finales del primer semestre del año, y la otra al término del segundo semestre. Esto significa que la primera transacción ocurre en el mes de junio y la siguiente en diciembre, en los primeros 20 días.

El empleador no deberá confundir la prima de servicios con las bonificaciones de los empleados de empresas privadas, ya que son beneficios completamente diferentes. Mientras la prima de servicios es obligatoria por ley, la otra se aplica solo cuando las empresas hacen acuerdos con sus empleados.

Además, los empleados públicos reciben tanto la prima de servicios, como primas adicionales que son entregadas por diversas situaciones, estas son conocidas como prima navideña y prima de vacaciones.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de la prima de servicios? ¿Quiénes la reciben?

La ley explica que las empresas deben pagar las primas de servicios solo cuando los trabajadores cumplen ciertos requisitos:

El trabajador es empleado público o privado. También empleados oficiales pueden recibirla, pero para que la puedan ver reflejada en sus pagos es necesario que “esté contemplado en el contrato de trabajo, el reglamento interno, la convención colectiva de trabajo o un laudo arbitral”, informó Función Pública

El empleado deberá tener un contrato laboral a término fijo, indefinido o por obra

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, los trabajadores de servicio doméstico, choferes domésticos, trabajadores por días o de finca tienen derecho a la prima de servicios

No ser una persona que trabaja de manera independiente.

Los trabajadores que se dedican al servicio doméstico, a ser choferes domésticos, o que son trabajadores por días o de finca también tienen la oportunidad de exigir este derecho de la prima de servicios a sus empleadores.

Lo anterior implica que las personas con contrato de prestación de servicios, de aprendizaje, de práctica o temporal no tienen derecho a la prima de servicios

¿Cuánto tiempo se debe trabajar para tener derecho a la prima?

Al respecto, el Ministerio de Justicia se ha pronunciado y ha mencionado que el pago de la prima de servicios tiene que realizarse “sin importar el tiempo laborado. Este pago se hará proporcional al tiempo de permanencia del empleado en la empresa.” Recordemos que en el pasado era obligatorio que los empleados tuvieran como mínimo seis meses en la empresa, pero este requisito ya no existe.

Por otra parte, los trabajadores deben tener en cuenta que la prima no se verá afectada por tener una incapacidad o estar en licencia de maternidad. “El tiempo de la incapacidad o de la licencia no se puede descontar para la liquidación de la prima de servicios, pues en estos casos no se suspende el contrato de trabajo”, aclaró también el Ministerio de Justicia.

En el caso de las personas que se dedican a ser empleados de servicio doméstico, choferes domésticos, o quienes son trabajadores por días o de finca, tienen derecho a la prima de servicios de manera proporcional al tiempo laborado.