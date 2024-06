¿La prima de mitad de año se calcula con el salario de 2023 o de 2024? Le explicamos

En el territorio nacional, el pago de la prima de servicios, que recibió su nombre de manera curiosa, es uno de los momentos más esperados por múltiples trabajadores; pues es un dinero extra a la nómina regular que llega dos veces al año, por lo que varias personas han empezado a hacer cuentas para saber cuánto les llegará en la prima de junio en este 2024.

En ese sentido, de acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador está obligado a pagar a todos los empleados esta prestación social, incluyendo a los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas y, en general, a los trabajadores que cumplan con las condiciones de empleado dependiente; pues hay algunos tipos de contrato que no reciben este bono.

A su vez, según la misma normativa, la prima se calcula sobre el valor correspondiente a 30 días de salario anual, o proporcional al tiempo laborado en la compañía, y se reparte en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre, pero, ¿sobre cuál salario se calcula? Aquí le contamos lo que debe saber al respecto:

¿La prima de mitad de año se calcula con el salario de 2023 o de 2024?

Según lo informado por los agentes de atención al ciudadano del Ministerio del Trabajo en Colombia, el valor de la prima se calcula en base a todo lo que constituye el factor salarial de los empleados sobre lo devengado en el año 2024, por lo que el salario del 2023 no será tenido en cuenta, así que dando clic en este enlace podrá conocer el valor exacto de la prima si usted gana el salario mínimo en este 2024.

¿Cómo calcular cuánto le va a llegar de prima?

¡Haga cuentas! Este valor varía de acuerdo a su salario, y si este es fijo o variable, por lo que la fórmula sugerida para hacerlo, según el sitio web del Ministerio del Trabajo es la siguiente:

Prima de servicios = (Salario X Tiempo laborado en días) / 360 días.



De igual manera, esto podría llegar a variar si lleva menos de un año trabajando en la empresa, por lo que lo invitamos a dar clic en este enlace y conocer cuál sería su bono para este mes de junio. A su vez, es importante que tenga en cuenta los mecanismos a los que puede acudir si no le pagan la prima en este 2024.

Fecha límite para el pago de la prima de junio del 2024

Según la información suministrada por el portal oficial del Ministerio del Trabajo, el empleador debe reconocer esta prestación social a los trabajadores hasta el día 30 de junio.

A su vez, la entidad es enfática en mencionar que el pago de la ‘prima’ no se constituye dentro del factor salarial de los empleados, y de esta no se pueden descontar las incapacidades laborales que haya tenido el trabajador, ya que estas no suspenden el contrato laboral.