Cuándo le llega la prima a pensionados en diciembre de 2024: Valor que recibirán explicado

En Colombia existe la prima de servicios, un derecho laboral que es fundamental, y que se ejerce dos veces al año. Este es bastante esperado por los colombianos, ya que se relaciona con una suma de dinero que reciben los ciudadanos por parte de sus empleadores. En otras palabras, es un pago adicional que reciben los trabajadores y que es conocido como una compensación por su trabajo y aportes realizados a la compañía a la que pertenecen.

Ahora bien, este beneficio económico fue establecido en el pasado por ley, y se divide en dos pagos anuales. Por lo tanto, los trabajadores reciben una parte en el mes de junio, y otra en el último mes del año, en diciembre. Esta suma de dinero que reciben los trabajadores equivale a un mes completo de salario por cada año trabajado. Esto significa que los empleados reciben la mitad de la prima en junio y la otra mitad en diciembre. De esta manera, en cada pago reciben quince días de salario

Pese a este importante derecho laboral, la prima solo se paga a los trabajadores, por lo que cuando se habla del dinero que reciben los pensionados y jubilados, la ley se refiere a otro tipo de beneficio.

¿Cuál es el beneficio económico que reciben los pensionados y jubilados?

Una vez las personas terminan su vida laboral y consiguen la pensión, tienen la oportunidad de recibir una remuneración mensual. Esto ocurre gracias a que a lo largo de su vida laboral estuvieron de manera juiciosa aportando al sistema pensional, buscando asegurar su futuro económico, pues constituye el principal ingreso de estas personas que ya no trabajan.

Esos 12 pagos mensuales que reciben los pensionados son conocidos también como “mesadas”. No obstante, quienes son reconocidos como jubilados son beneficiarios de un pago adicional justo cuando termina el año. Este dinero extra se llama Mesada 13 y esta también autorizado por la ley colombiana.

De esta forma, la Mesada 13 es un solo pago extra, por lo tanto, los jubilados solo lo reciben una vez en el año y no en dos partes como se hace con la prima de los trabajadores. La misión de la Mesada 13 es ser un ingreso complementario que se suma a las doce mesadas anuales.

En la Mesada 13 los colombianos reciben el pago de una pensión mensual adicional. Es decir, que si reciben un millón mensual de pensión, en diciembre verán la consignación de dos millones.

Además de la Mesada 13, existe la Mesada 14 que también está explicada en la ley. Esta última es entregada en el mes de junio a los jubilados, pero solo a un sector de la población colombiana, pues cuando comenzó se estableció que los ciudadanos debían cumplir ciertos requisitos.

Los requisitos de la Mesada 14 son: Primero: Pensionarse antes del 25 de julio del 2005, y tener una mesada que no fuera superior a los 15 salarios mínimos mensuales. Segundo, pensionarse entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, y que la suma de la mesada no fuera superada por los 3 salarios mínimos mensuales. Las personas que se pensionaron después del 31 de julio del 2011 no reciben esta mesada.

¿Cuándo consignan la prima (Mesada 13) a los pensionados en diciembre de 2024?:

La “prima navideña” para las personas jubiladas le estará llegando a los colombianos a mitad del mes de diciembre.