Cuadrangulares finales: Conciertos tienen en duda juegos en Bogotá y Medellín del Grupo A

Este jueves quedaron definidos los cuadrangulares finales del fútbol colombiano y este mismo viernes se dio a conocer la programación de la primera fecha de las semifinales, destacando los enfrentamientos Nacional Vs. Santa Fe y Junior Vs. América, por el Grupo A y B, respectivamente.

La primera jornada de las semifinales se disputará entre el miércoles 20 y el jueves 21 de noviembre. Los partidos del cuadrangular 1 serán primero, donde también se medirán Millonarios Vs. Pasto; al siguiente día se enfrentarán Once Caldas Vs. Tolima.

Sin embargo, a partir de la segunda fecha de cuadrangulares comenzarán los inconvenientes, principalmente en el Grupo A. La razón de los problemas con el desarrollo de los juegos no es otra más que los conciertos de fin de año, programados en los escenarios deportivos de Bogotá y Medellín.

¿Qué conciertos se avecinan?

El 24 de noviembre en El Campín se estará presentando Iron Maiden, el concierto de la histórica banda británica requeriría de un montaje bastante extenso, por lo que el escenario deportivo no estaría disponible al menos desde dos días antes del juego. Para ese fin de semana se encuentra programado el juego Santa Fe Vs. Millonarios.

Para la quinta jornada de los cuadrangulares, Nacional tendrá problemas para recibir al Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El lugar se encuentra destinado para los conciertos de Feid los días 6, 7 y 8 de diciembre.

Finalmente, para la última fecha de los cuadrangulares, Santa Fe volverá a tener problemas para su juego en casa, puesto que volverá a tener problemas para disponer de El Campín para jugar contra Nacional. El 13 de diciembre habrá concierto de Andrés Cepeda, los días 14 y 15, presentaciones de Aventura.

¿Qué posibles soluciones se contemplan?

Una de las alternativas que, se especulan, podrían manejarse ante esta problemática, es retrasar la final del campeonato una semana más. Actualmente, se jugaría el 22 de diciembre el juego de vuelta por el título; por lo que podría pasar a disputarse el 29 del mismo mes.