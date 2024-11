Estos fueron los ganadores de LOS40 Music Awards 2024

Después de pasar la gala que se realizo en la noche del viernes 8 de noviembre, en el Palau Sant Jordi en Barcelona, España, ya sabemos quiénes son los artistas que se llevaron los galardones a sus casas.

LOS40 Music Awards Santander 2024 han celebrado su gala solidaria por los afectados de la DANA en la que cada paso que se ha dado se ha hecho pensando en Valencia, Castilla La-Mancha y las zonas de Andalucía que se han visto afectadas por el temporal.

A pesar de las dificultades que representó hacer esta gala, una vez mas la música demostro que se puede unir esfuerzos en pro de todos aquellos que la disfrutan diariamente.

La presencia de grandes artistas internacionales y el alcance global de nuestro evento anual ha brindado una oportunidad única para amplificar este mensaje de solidaridad y movilizar el apoyo desde diferentes rincones del mundo.

Durante la gala número 19 de los Premios, que se titularon tambien “Solidarios” se consiguio recaudar un gran total de 437.865 euros a las 00:30 horas, lo que equivale en Pesos Colombianos COP, $ 2.032´131.465.oo

Ampliar

Estos son los ganadores en LOS40 Music Awards Santander 2024

1. Categoría Internacional - Mejor artista revelación

Benson Boone.

2. Categoría Internacional - Mejor artista o grupo en directo

Coldplay.

3. Categoría Internacional - Mejor álbum

‘I’ve tried everything but therapy’, de Teddy Swims.

4. Categoría Internacional - Mejor canción

‘Beautiful things’, de Benson Boone

5. CATEGORÍA GOLDEN AWARD

Maluma

6. Categoría España - Mejor artista o grupo urbano

Bad Gyal.

7. Categoría España - Mejor artista o grupo revelación

Ruslana.

8. Categoría Global Latina - Mejor colaboración urbana

‘My Lova’, de Bad Gyal y Myke Towers.

9. Categoría Global Latina - Mejor artista o grupo urbano

Myke Towers

10. Categoría Internacional - Mejor artista o grupo

Teddy Swims

11. Categoría España - Mejor vídeo musical

‘Engatusao’, de Vicco.

12. Categoría Global Latina - Mejor video musical

Rauw Alejandro - Touching the sky

13. Categoría España - Mejor colaboración

Marlon y Álvaro de Luna - Olvidé olvidarte

14. Categoría Global Latina - Mejor álbum

Mike Towers - La pantera negra

15. Ícono Global

Enrique Iglesias

16. Categoría Global Latina - Mejor colaboración latina

Enrique Iglesias ft María Becerra - Así es la vida

17. Categoría España - Mejor álbum

Abraham Mateo - Insomnio

18. Categoría Global Latina - Mejor tour o gira

Maluma - Don Juan World Tour

19. Categoría España - Mejor canción urbana

Saiko, JC Reyes, DEI V - Bad Gya

20. Categoría Global Latina - Mejor artista o grupo revelación

Kapo

21. Categoría España - Mejor canción

Ana Mena - Madrid City

Mas detalles de la gala y ganadores en https://los40.com/los40_music_awards/2024/ganadores/