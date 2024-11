Niña de 4 años fue encontrada sola deambulando en horas de la madrugada en Itagüí

Itagüí, Antioquia

Un hecho preocupante fue informado por la alcaldía de Itagüí cuando gracias a las cámaras de seguridad de este municipio captaron a una niña de tan solo cuatro años de edad deambulando en el barrio Santa María La Nueva, a las 2 de la madrugada del pasado 2 de noviembre, sin el cuidado de ningún adulto. La Policía de Infancia y Adolescencia acudió al lugar donde estaba y trasladó a la niña para el restablecimiento de sus derechos.

La menor quedó a cargo de la Comisaría de Familia de Itagüí, porque al parecer, sus padres se encontraban ingiriendo licor y en estado de embriaguez, lo cual sería la razón del descuido con la menor.

Daniel Fernando Tobón Pérez, comisario de familia de Itagüí, brindó detalles de lo acontecido posterior al restablecimiento de derechos de la menor.

“Una vez puesta a disposición de este despacho, se presentaron dos personas en evidente estado de embriaguez, manifestando ser familiares de la menor, por lo cual tampoco presentaron o acreditaron su condición o su vínculo con la menor. Esta autoridad administrativa decidió no entregar la menor a los familiares y otorgar una medida de protección provisional en favor de la menor mientras se esclarecía la situación”.

Dos días después de los hechos, los padres de la menor se presentaron ante las autoridades y realización de un curso obligatorio sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual la Comisaría entregó a la niña a sus progenitores.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, hizo un llamado para que situaciones similares con menores no se vuelvan a reportar en el municipio.

“En la ciudad de Itagüí no se puede seguir aprovechando el sistema de seguridad para que los padres de familia, de forma irresponsable, no tengan el cuidado de sus hijos. Es un llamado de atención. Padres de familia, es responsabilidad de todos cuidarlos. Que estos casos no vuelvan a ocurrir”.

Por último, desde la alcaldía de Itagüí aclararon que la investigación continúa con el fin de establecer si los derechos de la menor son garantizados al interior de su hogar, y si no es así, el caso sería remitido al ICBF.