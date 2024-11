Disidencias en diálogo de paz citan a alcaldes para extorsionarlos

Disidencias de alias Calarcá (quienes están sentados en la mesa de diálogo de paz con el gobierno nacional), estarían citando a alcaldes de los municipios de Cartagena del chaira, Paujil, Montañita, Milan, Doncello, y Puerto Rico, en Caquetá.

En el último panfleto que conoció en primicia Caracol Radio, alias Urías Perdomo y alias Cipriano Cortés, le exigen a los alcaldes que se presenten en un caserío, y dicen que es para tratar temas financieros, sociales y organizacionales. Además, anuncian represalias para los que no se presenten.

Fuentes militares que trabajan en esa zona, afirman que las disidencias están citando a los alcaldes para cuadrar “comisión” por las obras y proyectos que se realizan en esos municipios.

En Caracol Radio intentamos hablar con esos alcaldes, quienes no atendieron el llamado por miedo a las amenazas de ese grupo armado.

Justamente, Caracol Radio conoció un informe de inteligencia militar en el cual queda evidenciado que de los 469 ataques de grupos armados que se presentaron en el 2023 en el departamento de Caquetá, 237 fueron responsabilidad de las disidencias de alias Calarcá.

Pero ¿quién es ‘Cipriano Cortés’, el encargado de cobrar las extorsiones que manda ‘Urías Perdomo’?

Su nombre es Andrés Orlando Ayala Garzón. Este hombre hacía parte de las disidencias que delinquen en Meta, y llegó a Caquetá para reforzar la red de extorsion del frente Rodrigo Cadete, bloque Jorge Suárez Briceño.

¿Qué pasa en otros departamentos?

Ahora, si bien Caquetá es de los departamentos más afectados, no es el único. En Caracol Radio tuvimos acceso a otro panfleto extorsion, en el cual alias ‘Jhobany Hernández’ notifica a los empleados del Banco Agrario de Algeciras, Huila, que deben cerrar la sede de este banco.

En el panfleto se lee: “la sede debe ser cerrada hasta nueva orden porque los representantes no han llegado a un acuerdo. No queremos perjudicar a los empleados. Queremos que vengan los empleados a responder. Si no hacen caso, no respondemos por ninguna persona que esté laborando en la empresa a partir de la fecha”.

Justamente, también le están pidiendo cobros extorsivos al Banco Agrario del municipio, quienes se han negado a pagar y por eso piden cerrar la sede, e incluso ya lanzaron un explosivo al recinto.

¿Quién es ‘Jhobany Hernández’, encargado de extorsiones en Huila?

También pertenece al bloque Jorge Suarez Briceño, su nombre es Edward Cardona Marín y tiene aproximadamente 30 años. Es el cabecilla principal de la comisión Iván Díaz de las disidencias de alias Calarcá y se le atribuyen acciones delictivas como la quema de una ambulancia en 2023 en Hobo, Huila.