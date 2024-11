Barranquilla recibe el Congreso Colombiano de la Construcción 2024: conozca los detalles

Desde este miércoles 6 de noviembre, Barranquilla se convierte en la sede del Congreso Colombiano de la Construcción 2024, donde se abordarán temas claves como vivienda y empleo.

El Congreso es un evento de gran relevancia para el sector inmobiliario y de la construcción en el país. Durante tres días, expertos, autoridades y empresarios discutirán sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en Colombia.

Temas claves

Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva Nacional de Camacol, señaló que la agenda del congreso incluirá temas como la situación actual de la construcción en Colombia, los retos para la vivienda de interés social y las soluciones sostenibles que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

“Tendremos una agenda maravillosa, donde vamos a estar tres días congregados todos los constructores, proveedores, y todos los que hacemos parte del gran motor de la reactivación que es la construcción. Vamos a trabajar temas como las viviendas de interés social que es importante, y también dialogaremos sobre la protección del medio ambiente”, dijo Segebre.

Subsidios de vivienda

Por otro lado, el directivo de Camacol expresó su preocupación por la diferencia entre la cantidad de subsidios solicitados por el sector y lo que el gobierno tiene previsto asignar para el próximo año. Se esperan 50 mil subsidios de vivienda para el 2025, pero el Gobierno solo ha contemplado 20 mil.

Dice Segebre que si no se alcanzan esos 50 mil subsidios, se correría el riesgo de perder 200 mil empleos en el sector de la construcción.

“La buena voluntad que ha tenido el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano no han sido suficientes. En la ciudad se subieron las ventas con el subsidio al 87%, pero si no hay el subsidio principal que es del Gobierno, esto no es suficiente para activar el sector”, sostuvo.

Entre los invitados a este importante evento se encuentran exministros de Colombia y de otros países. Además, se espera que el presidente Gustavo Petro esté en el acto de clausura. El Congreso se desarrollará en el Centro de Convenciones Puerta de Oro.