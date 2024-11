Cambios en la programación de la fecha 17 de la Liga colombiana: así se jugará la jornada

La Dimayor dio a conocer los cambios en la programación para la fecha 17 de la Liga colombiana. La jornada iniciará el martes 5 de noviembre con el duelo entre Fortaleza y La Equidad, el cual tuvo modificación, pues estaba pactado inicialmente para el mismo día, pero a las 6:00 p.m. y fue reprogramado para las 7:30 p.m.

Además de este duelo, hubo otros dos que sufrieron cambios: Tolima vs. Envigado y Junior vs. Millonarios. El primero se iba a jugar el martes a las 8:20 p.m. y ahora se disputará el miércoles a partir de las 6:30 p.m.. Por su parte, el juego entre barranquilleros y bogotanos, pactado inicialmente para el miércoles a las 6:30 p.m., pasó para el jueves a las 4:50 p.m.

¿Qué dijo Gamero sobre el cambio de programación?

En rueda de prensa, el técnico de Millonarios se refirió a la modificación y aludió a que se trataba de un partido de clase A, por lo que tenía que ser más tarde. “Yo me sorprendí cuando me dijeron. Me sorprende porque un partido que está para el miércoles a las 6:20 p.m. y se va a cambiar porque se va a cambiar para el jueves a las 4:50 del día. No sé hace cuánto no juega Junior de día. Es un partido de clase ‘A’ del fútbol colombiano, dos equipos grandes, un jueves donde la gente está trabajando a las 4:30 de la tarde”, dijo el samario.

La razón de las modificaciones se debe a que se pretendía unificar los compromisos que involucran a equipos involucrados con la lucha por no descender. Así las cosas, Deportivo Cali y Jaguares jugará a la misma hora de Independiente Medellín vs. Jaguares, ambos pactados para el miércoles a las 8:30 p.m.

Así se jugará la fecha tras los cambios anunciados

Martes 5 de noviembre

- Fortaleza vs. La Equidad

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 7:30 p.m.

Miércoles 6 de noviembre

- Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: La Independencia

Hora: 2:30 p.m.

- Alianza vs. Águilas Doradas

Estadio: Armando Maestre Pavejau

Hora: 4:30 p.m.

-Tolima vs. Envigado

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 6:30 p.m.

- Deportivo Cali vs. Jaguares

Estadio: Palmaseca

Hora: 8:30 p.m.

- Independiente Medellín vs. Patriotas

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 8:30 p.m.

Jueves 7 de noviembre

- Junior vs. Millonarios

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 4:50 p.m.

- Deportivo Pasto vs. América de Cali

Estadio: Departamental Libertad

Hora: 6:45 p.m.

- Deportivo Pereira vs. Nacional

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Hora: 8:45 p.m.

Viernes 8 de noviembre

- Santa Fe vs. Once Caldas

Estadio: El Campín

Hora: 8:20 p.m.