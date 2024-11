Dimayor oficializó cambio de programación del juego Junior - Millonarios: Esta es la razón

La Dimayor oficializó el cambio de programación del juego Junior - Millonarios, válido por la fecha 17 del fútbol colombiano. El compromiso se correrá un día y se disputará en un horario poco habitual para un partido de esta categoría entre semana.

El juego, inicialmente programado para el miércoles 6 de noviembre a las 6:30PM, se llevará a cabo ahora el jueves 7 de noviembre a las 4:50PM, horario que no es del agrado del equipo bogotano, según lo comentó el mismo técnico Alberto Gamero en rueda de prensa.

¿Cuál es la razón del cambio?

El motivo para realizar el cambio era unificar todos los partidos de los equipos comprometidos en la lucha por no descender para el mismo día. Tolima Vs. Envigado estaba programado para el martes 5 de noviembre a las 8:20PM, por eso se reubicó para el miércoles a las 6:30PM; mientras que ese mismo día, a las 8:30PM, se jugarán de manera simultánea Cal Vs. Jaguares y Medellín Vs. Patriotas.

Con la modificación del juego del martes, se reubicó también el horario del juego entre Fortaleza Vs. La Equidad, el cual seguirá disputándose el martes, pero ya no será a las 6:00PM, sino ahora a las 7:30PM.

¿Qué dijo Gamero del cambio?

“Yo me sorprendí cuando me dijeron. Me sorprende porque un partido que está para el miércoles a las 6:20 p.m. y se va a cambiar porque se va a cambiar para el jueves a las 4:40 del día. No sé hace cuánto no juega Junior de día. Es un partido de clase ‘A’ del fútbol colombiano, dos equipos grandes, un jueves donde la gente está trabajando a las 4:30 de la tarde, no sé si es buscar la temperatura, pero nuestro gerente y nuestro presidente están haciendo todo lo posible para que pongan una hora acorde para jugar. El partido está para el miércoles a las 6:40, no nos ha llegado que pueda ser el jueves, pero nosotros mañana entrenamos pensando en que el partido es el miércoles”, comentó tras el partido ante Pasto.