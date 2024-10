“Veolia debe hablarle a la ciudad en su lenguaje”: alcalde Dumek sobre Aguas de Cartagena

Cartagena

Con respecto a las recientes suspensiones del servicio de agua en Cartagena por las paradas técnicas de mantenimiento que realiza Aguas de Cartagena, en el marco de sus proyectos priorizados e inversiones del Plan Maestro de Mejoramiento de Infraestructura en redes y expansión del acueducto en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay solicitó una mayor socialización de los beneficios a futuro de este proceso “traumático”.

En Cartagena son muchas las voces críticas que le solicitan al Distrito intervenir a Aguas de Cartagena en aras de reestructurar sus directivas, personal administrativo y procesos, de cara a que haya un mejoramiento del servicio y que las suspensiones del agua no sean tan frecuentes. Sin embargo, el alcalde Turbay pide “arropar a una empresa que es de la ciudad”.

“Hay muchos ciudadanos que han perdido la confianza en el operador de Aguas de Cartagena, que es Veolia, muchos cartageneros están indignados porque piensan que esto no puede seguir así y los agentes del caos aprovechan para desinformar sobre que las suspensiones son espontáneas o coyunturales; cuando son paradas técnicas planificadas en un plan a futuro para mejorar el servicio en la ciudad, para que en unos meses nadie diga que las tuberías del acueducto en Cartagena son galletas de soda”, indicó Turbay.

Y resaltó: “Si Veolia no socializa bien sus procesos y cómo los traumatismos del presente son necesarios para grandes beneficios en el futuro, la gente seguirá reclamando que Veolia no le está cumpliendo a la ciudad y que lo que sucede es inadmisible. Al cartagenero se le tranquiliza con esperanza y planes certeros y definidos. A la ciudad no hay que hablarle en francés, sino en español, para que entienda que todo hace parte de un Plan de mejoras e inversión”.

El Alcalde de Cartagena expuso que las suspensiones programadas hacen parte de un Plan Maestro de Mejoramiento y Expansión del acueducto de Cartagena. “El acueducto se transforma para mejorar la confiabilidad del sistema y reducir su vulnerabilidad. Los tubos de “galletas de soda”, serán cosa del pasado. Este robusto plan de inversiones e intervención en las redes de acueducto trae consigo proyectos que mejorarán las condiciones actuales del servicio de agua potable en Cartagena”, subrayó.

E indicó: “Este plan a futuro de Acuacar va de la mano del proceso de formulación y diseño del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena, el cual tendremos en 2025, y así dejar la ciudad preparada en el futuro con tuberías que no sean del siglo pasado y llevando la cobertura a territorios que hoy solo se bañan si llega el carrotanque, una operación que hoy pagamos a Acuacar para que llegue el agua a dichos sectores”.

El Alcalde reiteró su mensaje a Veolia: “La empresa francesa debe saber explicar que para que estos trabajos de intervención en procura de una mejora definitiva del acueducto, son necesarias las interrupciones graduales, controladas, planificadas y coordinadas del servicio. Si lo saben explicar, la gente lo va a entender”.

“Para garantizar que esta expansión sea ordenada y sostenible, el Distrito ya tiene un protocolo y un plan establecido para acompañar las contingencias y asegurar el suministro de la ciudad con carrotanques y actividades previas; pero insisto: si Veolia no repite y explica sin tecnicismos y blindando que las fugas sean por imprevistos, el acueducto que merece la Cartagena a futuro se forjará con el sacrificio, compromiso y esfuerzo de todos”, puntualizó Dumek Turbay.

El Plan Maestro de Mejoramiento

En X, el Alcalde de Cartagena tuiteó que el cumplimiento del Plan Maestro de Mejoramiento del acueducto fue uno de los primeros compromisos que recibió por parte de las directivas de Aguas de Cartagena. “El gobierno de entonces firmó en 2015 una prórroga anticipada por 13 años al contrato de operación, a cambio de un plan de inversiones por $250 mil millones, que garantizara la confiabilidad del servicio por los próximos 30 años”, explicó.

Y agregó: “Mi posición en campaña fue la siguiente: ocho años después de la prórroga, dicho plan jamás se ejecutó. Por eso nuestro compromiso fue el de convocar una Junta Directiva extraordinaria para pedir informe detallado de la operación y revisión del contrato. Así lo hicimos en marzo pasado, donde exigí con vehemencia ejecutar un Plan de mejoras para evitar lo que hoy es recurrente, roturas de tubos madre y fugas en redes, generadas por un sistema de acueducto obsoleto. Pedí directamente al gerente Manuel Vicente Barrera, y Judith Buelvas, directora de Veolia en Colombia, que se cumpliera ese plan de inversiones sin dilaciones y con un robusto plan estratégico conjunto”.

Meses después, el Alcalde sostuvo que Aguas de Cartagena, como empresa de la ciudad, ha invertido en una primera fase $17 mil millones para mejorar la confiabilidad del sistema de acueducto local y reducir su vulnerabilidad.

“Ya la inversión comenzó. Hace un mes se realizó con éxito la primera parada técnica del Plan Maestro con 17 frentes de trabajo en las tres localidades. Se hizo de forma planificada, controlada y coordinada. La próxima estaba programada para este martes 29 de octubre, pero se aplazó para el 19 y 20 de noviembre. Y quiero que entiendan que no es posible sustituir las redes de acueducto sin interrumpir el servicio, por eso pido a los usuarios comprensión y paciencia. Lo que suceda por fuera de lo planificado, como la fuga de este viernes que atrasó el restablecimiento del servicio, son eventualidades naturales que suceden en este tipo de intervenciones y no responde a un plan deliberado para dejar a la ciudad sin agua”, indicó el Alcalde.

Y finalizó: “Entonces, así como la ciudad pide cambiar los tubos de “galleta saltín”, pues sepan que se están sustituyendo y para esto, son las paradas técnicas que implican interrumpir la prestación del servicio, mientras se realizan los respectivos trabajos. Y, en simultáneo, le toca a Veolia saber socializar esto. El Distrito pide disculpas por las incomodidades generadas; no obstante, reitero con firmeza, que estamos haciendo lo correcto, actuando como corresponde y hasta donde nos permiten nuestras competencias”.