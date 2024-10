Alcalde Dumek entregó calles en Piedra de Bolívar, Los Alpes y Santa Lucía

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, encabezada por el alcalde Dumek Turbay Paz; el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte y la secretaria de Hacienda, María Camila Salas, entregó tres calles en puntos principales de la ciudad: Piedra de Bolívar, Los Alpes y Santa Lucía.

Así mismo, se realizó la revisión de las obras de rehabilitación en la calle principal de La Carolina y la Avenida Ferrocarril, en el barrio Chile. Estos proyectos forman parte de la Fase II del Plan de Rehabilitación de la Malla Vial del Distrito.

Zaragocilla - Piedra de Bolívar

La Carrera 29, entre las calles 30 y 24 en el barrio Zaragocilla, fue rehabilitada en sus 210 metros, mejorando la vía que conecta Zaragocilla con la Avenida del Consulado.

Con una inversión en andenes y pavimento de 1.870 millones de pesos, se reafirmó el compromiso de trabajar para incluir alumbrado público, señalización y reductores de velocidad, ya que será nuevamente una vía residencial transitada.

“El cambio ha sido abismal. Anteriormente, esta calle estaba bastante descuidada, llena de barro, y era muy difícil entrar en carro o incluso caminando. Gracias a Dios y al Alcalde, que también estuvo presente en todo esto, se acordó intervenir todos los conjuntos que estamos aquí, y nos cambió mucho la vida”, expresó Luisa Barrera, habitante del sector.

“Teníamos más de 20 años de angustia con esta vía, que se había convertido en una trocha en el interior de Cartagena. Tenemos el Coliseo Norton Madrid, donde se desarrollan grandes torneos internacionales, nacionales y locales. Hoy es una realidad, hemos mejorado nuestra calidad de vida con esta vía. Estamos muy agradecidos con el señor Alcalde porque nos escuchó y atendió el llamado de la comunidad”, manifestó Gregorio Escocia, residente del conjunto residencial Torres del Mar.

“Gracias por acompañarnos. Es una gran satisfacción poder generar acciones que solucionan problemas que nuestras comunidades han enfrentado por años. Esto contribuye a brindar a los cartageneros la tranquilidad y confianza de que este gobierno trabaja para la gente. Hoy es un sábado de victoria y bendiciones, tanto para ustedes como para mí”, dijo el alcalde Turbay Paz.

Y agregó: “Esta vía, que durante tanto tiempo no recibió la atención que merecía, ahora mejora la movilidad y la vida de quienes la transitan. Nos enorgullece saber que logramos este proyecto en tiempo récord. Nuestro compromiso es claro: diciendo y haciendo”.

Santa Lucía

En el barrio Santa Lucía, el alcalde entregó la Diagonal 31A y la Transversal 53, a la altura del semáforo en Ronda Real, dos importantes y transitados puntos de la ciudad por donde circulan gran cantidad de vehículos con destino a diferentes zonas.

“Después de 20 años de ausencia, realmente se está viendo el trabajo de la nueva administración. Agradecidos con la obra de la calle rehabilitada que nos hicieron acá en el barrio, y a la espera de otros casos que el Alcalde escuchó y en los que sabemos que nos ayudará a mejorar”, manifestó María Aurora Ospino, presidenta de la JAC de Santa Lucía.

Los Alpes

La comunidad de la Transversal 71B, sector El Triunfo, recibió la entrega de la vía, con una intervención de 98 metros lineales de esta importante calle.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal de Los Alpes, sector El Triunfo, Catherine Ariza, manifestó su alegría al inaugurar una calle que tanto anhelaban ella y su comunidad. “Le agradecemos al Alcalde por esta bonita gestión en Los Alpes, sector El Triunfo. Después de 39 años sin pavimento, pisando barro, gracias a Dios se hizo realidad; estamos contentos”.

“Los niños no podían caminar, no podían jugar; los adultos mayores a veces se caían, y los niños no podían ingresar bien a sus viviendas porque teníamos una calle sin pavimento. Pero ya se gestionó y ya se logró”, añadió la Sra. Ariza.

Tanto en Santa Lucía como en Los Alpes, el alcalde de Cartagena recorrió diferentes puntos de los barrios para conocer las problemáticas y otras vías que necesitan rehabilitación, especialmente en temas de movilidad, espacio público, parques y canchas. Al finalizar el recorrido, anunció que habrá un encuentro barrial para dialogar sobre estos temas. “Espero estar acá pronto”, concluyó.

Avance e inicio de obras

El pasado 23 de octubre se inició la reconstrucción de la vía principal que da acceso al barrio La Carolina, y el Alcalde de Cartagena estuvo presente para inspeccionar el estado actual de la vía.

En total, se rehabilitarán 530 metros lineales de concreto rígido desde la entrada del conjunto residencial El Club hasta la rotonda donde comienza Ciudad Jardín.

“Esto había sido una lucha bastante grande. Quedamos prácticamente aislados; TransCaribe se fue por el estado en que estaba la vía. Hoy tenemos la satisfacción de que la obra se está realizando. La comunidad está muy contenta, y vamos para adelante. Esperemos que todo esto salga como lo queremos y como nos lo merecemos en La Carolina”, expresó Rosa Batista, residente del barrio La Carolina.

De igual forma, el mandatario visitó el barrio Chile, donde se mejorará la Avenida Ferrocarril, una arteria importante de la zona. Se intervendrán 280 metros lineales de concreto rígido, reconstruyendo los puntos más críticos de la vía, e incluyendo la reparación de losas, andenes y bordillos deteriorados.

Cabe recordar que estos puntos de intervención hacen parte de un amplio plan de rehabilitación vial que contempla 38 obras en las tres localidades de Cartagena, ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura del Distrito, bajo la dirección del secretario Wilmer Iriarte Restrepo.