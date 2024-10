Los estudiantes en Manzanares (Caldas) llevan más de un mes sin transporte escolar

Manizales

El llamado que hacen los padres de familia en el municipio Manzanares (Caldas) es que les brinden una rápida solución sobre el transporte escolar, ya que decenas de estudiantes están sin ese servicio hace un mes y medio, es por esto que deben caminar para asistir a las clases o no ir.

Óscar Parra, padre de familia, relata que “acudimos a las secretarías del municipio y del departamento y no nos dan respuesta, desde la alcaldía explican que los recursos los debe girar la Secretaría de Educación de Caldas, pero aún no se ha efectuado, pedimos prontamente el transporte escolar otra vez. Son muchos estudiantes quienes deben hacer muchos esfuerzos para llegar a clases, por ejemplo mi esposa lleva en moto a nuestros dos hijos a estudiar, pero corren el riesgo de caerse, ya que las lluvias han dañado la carretera que conduce a la institución”.

Entre tanto, desde la Alcaldía de Manzanares, afirman que dicho beneficio fue suspendido porque los recursos destinados al transporte escolar se invirtieron en ello y no alcanzó a cubrir el año lectivo, sin embargo, en una reunión entre la administración municipal y departamental se pactó un compromiso de destinar nuevos recursos para este servicio, pero aún no se ha ejecutado, manifiesta Carlos Enrique Botero, mandatario municipal. Agrega que desde la Secretaría de Educación de Caldas, iban a desembolsar $ 30 millones de pesos para contratar el transporte por algunos días, pero todavía no han recibido el dinero.

Ante esto, Luis Herney Vargas Barrera, secretario de Educación de Caldas, explica que los recursos los giraron a los municipios en agosto pasado, sin embargo, recalca que es responsabilidad de las alcaldías prestar mencionado beneficio, a pesar de ello, presentarán un proyecto de adición de recursos para garantizar el transporte escolar en todo el departamento en lo que resta de año escolar. “Giramos $ 4.040 millones para el transporte escolar a los 26 municipios en apoyo, entendemos las dificultades que atraviesan, pero le compete a las administraciones municipales hacerse cargo, ahora la idea es llegar a $ 5.200 millones con el proyecto de adición que se ejecuta en la duma departamental”.

Antier comenzó el debate en la Asamblea de Caldas el trámite del proyecto de adición de recursos por $ 1.147 millones para el transporte escolar para el cuarto periodo académico.

Le puede interesar: 2do día de paro minero en Caldas: vías bloqueadas y mineros piden presencia del gobierno

Le puede interesar: Paro Minero HOY en Colombia: Bloquean vía Manizales - Medellín