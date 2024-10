Más de 34.000 medicamentos faltan por entregar a los usuarios de varias EPS en Manizales

Manizales

Son miles de personas en la capital de Caldas que tienen problemas por la entrega de medicamentos, ya que muchos llevan desde junio esperando a que les entreguen los fármacos, es por esto que la Personería de Manizales inició una estrategia para supervisar que en los dispensarios se entreguen los medicamentos, especialmente, en Cafam, Audifarma, Farmart, entre otras.

“Detectamos una preocupante situación, a la fecha hay más de 34.500 solicitudes de medicamentos pendientes represadas en los dispensarios de la ciudad lo que pone en riesgo la salud de los manizaleños y, sobretodo, de personas que merecen una protección constitucional prioritaria como adultos mayores y niños y personas en graves condiciones de salud. como una estrategia, pondremos personal rotativo en los dispensatorios con el fin de monitorear la situación y brindar asesoría personalizada”, explica Juan Pablo Osorio Gallo, personero de la capital del departamento de Caldas.

El Personero de la ciudad considera que la falta de entrega de los medicamentos se debe a posible negligencia y desabastecimiento de algunos fármacos, ya que no son entregados a tiempo, tanto presencial ni a domicilio. “Evidenciamos que hay medicamentos en los estantes, solicitamos información del por qué no los entregan, pero ante esto, deciden hacerlo, entonces investigamos lo que sucede. Además, encontramos que los medicamentos los entregan de forma parcial y otros quedan pendientes, no son dados a los usuarios en las 48 horas de conformidad con la normatividad de la Supersalud, pese a que los afiliados realizan los copagos”.

Las EPS que tienen más solicitudes pendientes de entrega de medicamentos son Cafam: 17.174; Audifarma: 9.960; Farmart: 3.500; UPRES Policlínica: 232 y en menor cantidad Cruz Verde y otras.

A la fecha, han elevado más de 500 acciones constitucionales y desplegado más de 1.000 gestiones directas para garantizar el derecho a la salud, por eso han articulado visitas con la Supersalud y mesas de trabajo con entes territoriales con el propósito de superar la situación.

