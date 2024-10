¿La manzanilla aclara el cabello? Conozca 6 beneficios de esta hierba

Tiempo atrás y en la actualidad, el cuidado del cabello es uno de los mayores cuidados de belleza y salud de muchas personas, puesto que, este es uno de los atributos que se ven a simple vista, por lo tanto, todos quieren que esta luzca bien.

En un entorno donde la apariencia personal es fundamental, puede que aparezca el deseo de aclarar el cabello sin la intervención de productos químicos, razón por la que, muchos optan por intervenir su cabello a métodos naturales, que prometen resultados más suaves y menos agresivos.

No obstante, la aspiración de obtener un cabello más claro de forma natural suscita interrogantes sobre la viabilidad y los posibles efectos secundarios de estas técnicas. Desde el uso de ingredientes como el limón y la manzanilla hasta la exposición al sol, las posibilidades son amplias, aunque no siempre efectivas.

La manzanilla

La manzanilla se ha categorizado como una hierba aromática perteneciente a la familia de las ‘Asteráceas’, es bastante popular debido a que esta presenta propiedades medicinales. La puede reconocer por qué sus flores son blancas y su centro amarillo.

Beneficios de la manzanilla

De acuerdo con ‘National Institutes of Health’s National Center for Complementary and Integrative Health’ algunas pruebas científicas han demostrado que el uso de esta hierba no tienen tanto impacto y efectividad, debido a que no actúa de manera veloz y en ocasiones puede que no tenga alguna reacción en el cuerpo humano; sin embargo, resaltan que la manzanilla ayuda a mejorar la calidad del sueño y en ocasiones la ansiedad.

Esta es una lista de beneficios que, según naturistas, la manzanilla le puede ayudar al cuerpo:

Ayuda a los problemas estomacales

Es antiinflamatoria

Alivia irritaciones

Refuerza las defensas

Es considerada Antiséptica, lo que quiere decir que ayuda a prevenir infecciones.

Ayuda a dormir

¿La manzanilla aclara el cabello?

En el ámbito del cuidado capilar, la manzanilla se utiliza a menudo por su capacidad para aclarar el cabello de forma natural, gracias a los compuestos llamados flavonoides, que pueden proporcionar un brillo sutil y un tono más claro.

Según la marca especialista - experta en cabellos y shampoos ‘Herbal Essences’, “La manzanilla es reconocida por ayudar a reducir la caspa, promover el crecimiento del cabello, prevenir las puntas abiertas, dar brillo e incluso ayudar a aclarar el cabello, puede ayudar a mejorar la estructura general del pelo, lo que representa un beneficio total en la lucha contra el cabello opaco y sin vida”.

La manzanilla se puede encontrar en diferentes productos, incluso en shampoos o spray.