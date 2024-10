La respuesta de PSN a ambientalistas: “No habrá megaminería en el páramo”.

Bucaramanga

Horas antes de que se produjera una nueva marcha en defensa del agua y del páramo de Santurbán en Bucaramanga, como las que en su momento lograron detener la actividad de Eco Oro en Santander, voceros del Proyecto Soto Norte hablaron en Caracol Radio para explicar las labores que han venido efectuando en los últimos meses. Yaneth Rocío Mantilla Barón, abogada natural de Piedecuesta, concedió una entrevista en su calidad de vicepresidenta de Asuntos Estratégicos de la compañía.

Quién es la vocera de PSN

La señora Mantilla Barón es abogada egresada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Trabajó como directora del Institututo de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU en la alcaldía de Enrique Peñaloza Londoño antes de regresar para desempeñarse durante algunos meses como asesora de despacho en la administración de Juan Carlos Cárdenas Rey.

Lea también: ¿Por qué son expulsados algunos venezolanos de Bucaramanga?

En la charla, explicó que el Proyecto Soto Norte es una apuesta por el desarrollo del departamento en asocio con pequeños mineros de una manera asociativa. “Le queremos dar un vuelco a la pequeña y mediana minería”, aseguró.

“No hay ni habrá megaminería en el páramo de Santurbán. Eso no existe. No vamos a hacer ese tipo de labores”, enfatizó cuando los reporteros le preguntaron por la inquietud que ronda entre quienes promueven marchas como la de este viernes 18 de octubre. “Le apostamos a la formalización de los mineros; a la legalidad; a proteger el medio ambiente y nuestras fuentes hídricas”, detalló.

¿En que etapa van?

Con relación a la fase en que se encuentra el proyecto informó que lo cambiaron totalmente. “Le dimos un vuelco de 180 grados. Estamos haciendo los estudios técnicos y ambientales; en la formalización y en cómo asociarnos con los pequeños mineros. Reveló que están pendientes de la parte técnica; “esperamos que en unos 5 ó 6 meses esté listo para radicarlo ante la autoridad ambiental respectiva para que sea ella la que lo evalúe de manera técnica y objetiva”, precisó.

Relación con pequeños mineros de la región

Sobre Calimineros, la vicepresidenta aseguró que “es una empresa totalmente independiente de nuestro proyecto. Son 160 personas que le apostaron a la legalidad, que no tenían títulos ni tierras. He escuchado al representante legal decir que tocaron muchas puertas para poderse formalizar hasta que por último, llegaron hace 5 años a la compañía. Hemos trabajado en un modelo de subcontrato que está amparado en la ley. Tengo entendido que el gobierno ya les autorizó el plan de trabajo y obra y están solicitando los permisos ambientales como debe ser”.

Lea también: Vuelve vuelo directo de Bucaramanga al sur de la Florida ¿Desde cuándo?

La vicepresidenta de Asuntos Estratégicos de PSN reveló que la compañía les entregó parte del título minero y de la tierra para que Calimineros sea una empresa sostenible en la región.

Lo que dicen los contradictores

Óscar Estupiñán, vocero del sindicato del Acueducto de Bucaramanga dijo que el fondo Mubadala de Emiratos Árabes Unidos, EAU, hizo una operación comercial con la empresa Aris Mining Corporation. Desde mayo desarrollaron el Proyecto Soto Norte. “Ya no buscan explotar en el páramo de Santurbán a gran escala; ahora lo van a hacer a pequeña y mediana escala, pero con con un impacto agresivo y dañino a las fuentes hídricas”.

El señor Estupiñán dijo que ahora la licencia ambiental no es responsabilidad de la Anla sino a la autoridad regional que en este caso es la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb.

Razones para marchar

Los organizadores de la marcha han indicado que la manifestación de este viernes en Bucaramanga tiene como propósito exigir la declaratoria de las áreas de reserva temnporal amparados en el decreto 044 del gobierno nacional. “No nos vamos a dejar engañar de Minesa-Aris Mining que se cambiaron el nombre a Proyecto Soto Norte y se disfrazan de pequeña y mediana minería”, aseguraron los organizadores de la actividad que se inicia en inmediaciones de la Puerta del Sol en Bucaramanga.

Lea también: ¿Cuántos vendedores ambulantes hay en Bucaramanga?

Campesinos de páramos de Santander anuncian bloqueos viales

Los campesinos de los páramos de Santurbán y del Almorzadero en Santander están planeando una protesta para el lunes 21 de octubre, que incluirá un paro indefinido y bloqueos en vías nacionales.

Los puntos de concentración serán el corregimiento de Berlín en la vía a Cúcuta y Los Curos en la carretera que conecta a Bucaramanga con San Gil y con los municipios de la provincia de García Rovira.

Lea también: Bucaramanga: Prepárese para tres marchas. Estos serán los cierres viales

Según Carlos Julio Bautista, campesino del páramo del Almorzadero en la provincia de Garcia Rovira, la protesta busca derogar la ley que prohíbe actividades agrícolas y ganaderas en los páramos, ya que esta es la principal fuente de ingresos para los habitantes de la zona.