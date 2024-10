Vuelve Vuelo directo de Bucaramanga al sur de la Florida ¿Desde cuándo?

Bucaramanga

El vuelo directo de Bucaramanga al sur de la Florida, específicamente a la ciudad de Fort Lauderlade, se reactivará por la temporada de diciembre, ya que la aerolínea Spirit tiene disponibilidad en aviones durante este mes y quiere hacer de nuevo presencia en esta ruta.

El vuelo estará disponible desde el 3 de diciembre hasta finales de enero, los días lunes, miércoles y viernes con un solo horario: La Florida- Bucaramanga, 10:45 de la mañana y Bucaramanga- La Florida, 3:00 de la tarde. El tiquete tendrá un valor aproximadamente de 800.000 mil pesos.

Viviana Velasco, directora Destino Santander, Agencia de Promoción de Inversión y Eventos menciona: “Se debe hacer promoción de destino para ayudar a aumentar esa demanda y ese interés de los pasajeros, porque la ruta le debe dar finalmente buenos números a la aerolínea. Si tienes pasajeros con quien llenar el avión no sólo de aquí para allá, sino de allá para acá también, pues los números te dan y tú mantienes la ruta, pero nada sirve que vuelvan a abrir las rutas y los aviones no vengan lo suficientemente llenos y los números no les den”.

A su vez, destaca que el reto grande es también salir a contarle a la gente de Estados Unidos o a quienes puedan hacer conexión a través de ese vuelo, para que visiten la ciudad y así reactivar la economía de varios sectores.

Recordar que este vuelo, Bucaramanga- La Florida se encontraba de manera permanente, sin embargo, a inicios de este año la empresa tomó la decisión de suspender temporalmente la ruta por inconvenientes en la disponibilidad de sus aviones, lo que hizo que disminuyeran operaciones y acabaran con varias rutas, entre ellas Bucaramanga- Fort Lauderlade.