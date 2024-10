Congreso Nacional de Hotelería: las estrategias para incentivar el turismo

En la edición 30 del Congreso Nacional de Hotelería, desarrollado en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en Barranquilla, se entregó un balance de la actividad hotelera del país, también sobre los impactos de la reforma laboral y las estrategias para incentivar el turismo y la energía sostenible.

La presidente de la Junta Directa Nacional de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Paola Andrea Cristancho, hizo un balance del sector en el 2024, argumentando que la economía en general “ha contraído el turismo”.

Las estrategias

“Para nadie es un secreto que el tema económico ha golpeado a los hogares colombianos y pues el turismo doméstico, que es una gran parte de nuestro turismo de ingreso, pues obviamente se ha visto afectado. Por ende, hemos estado planteando ciertas estrategias dentro de las regiones con el Gobierno nacional para que escuche de pronto nuestras peticiones, un tema de IVA, un tema de incentivos al sector, un proyecto de ley para el turismo para que estos incentivos pues lleguen rápidamente y pueda otra vez activar esta parte del turismo doméstico”, expresó Cristancho.

Cifras

De acuerdo con Cotelco, para cierre de este año, el sector cerraría con 5.4 menos de ganancias con respecto al año anterior. “Hay regiones un poco más golpeadas por el tema, no solamente de la economía sino de la seguridad. Ustedes saben que sin seguridad no hay turismo, no se puede viajar a ciertas zonas y pues esto también afecta hacer turismo”, sostuvo.

Por su parte, José Andrés Duarte, presidente de Cotelco Nacional, habló sobre el tema de energía y explicó que están viendo costoso el kilovatio/hora en todo el país y que esto significa un gasto hasta del 20% en el costo operacional de los hoteles.

Duarte finalizó diciendo que “el sector hotelero genera cerca de 157.000 empleos directos en todo el país.