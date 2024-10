“Sector turístico no soportaría un recargo nocturno”: Cepeda sobre reforma laboral

Desde el Congreso Nacional de Hotelería, que se realiza en Barranquilla, el senador Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, advirtió que el sector turístico no soportaría un recargo nocturno a partir de las 7:00 de la noche.

Esto se dio a pocos minutos de ser aprobada la reforma laboral por la Cámara de Representantes y pasar al Senado. Cepeda manifestó que debe haber una excepción para el sector turístico para que este recargo se permita a las 9:00 de la noche, teniendo en cuenta que el 75% del sector hotelero son pequeñas empresas.

“Yo lo que he expresado hoy (jueves), de manera concreta sobre el sector turístico, es que no se soporta ese recargo nocturno a partir de las 7:00 de la noche como se está planteando, y que debe haber una excepción clara para el sector turístico y volver al recargo a partir de las 9:00 de la noche. Aquí cuando pensamos en hoteles, creemos que todos son las grandes cadenas y el 70% de la hotelería son pequeñas empresas que no soportarían una carga tributaria de esa manera, eso nos llevaría a la informalidad”, dijo.

Seguridad

Por otra parte, en su intervención durante el Congreso, el funcionario lanzó un llamado al Gobierno nacional para que haya “cara fuerte” del Estado ante la presencia de grupos ilegales y destacó la actuación de la Fuerza Pública en el Cauca, pero criticó el tratamiento que se le da al ELN.

“Lo que necesitamos son más acciones militares firmes, más acciones para que nuestra Fuerza Pública defienda como ordena la constitución la vida, bienes y honra de los colombianos y, en esa medida, en que recobremos la seguridad podemos ir avanzando”, explicó.