Las fallas en la comunicación de la Alcaldía de Tunja con la emergencia por falta de agua

Tunja

Desde el miércoles 9 de octubre, la empresa Veolia informó de unos trabajos que iba a realizar sobre la línea de aducción que conduce el agua cruda desde la represa Teatinos hasta la planta de tratamiento La Picota, se programó un corte en el servicio desde las 6 de la tarde del 12 de octubre y hasta las 11 de la mañana del 13 por lo que fue necesario suspender el servicio en varios sectores de la ciudad.

La empresa dio a conocer los barrios y el tiempo que estarían sin el suministro de agua, sin embargo, en otro comunicado anunció que, “desde la tarde del sábado 12 de octubre, se lleva a cabo un operativo en el sector conocido como Pataguy (Samacá) para estabilizar la red de transporte de agua cruda desde la represa Teatinos hasta la planta potabilizadora” y anunció de una eventualidad.

“A las 11:00 am del domingo 13 de octubre, se logró restablecer el flujo del caudal desde la represa hacia la planta potabilizadora, en el barrio Libertador, pero alrededor de las 2:00 p.m., se detectó una nueva falla en la red, lo que obliga a la suspensión del servicio para la ciudad de Tunja”.

De ahí en adelante la empresa siempre estuvo publicando comunicados en sus redes y entregándolos a los medios además de informar del inicio de un plan de contingencia con carrotanques ya que el restablecimiento del servicio y el llenado de los 480 kilómetros de tubería tardaría más de lo previsto.

Sin embargo, a pesar de la crisis, nunca la alcaldía de Tunja publicó una sola nota sobre lo que ocurría lo que generó reproches por parte de los concejales.

Las quejas desde el Concejo de Tunja

El presidente del Concejo de Tunja, Camilo Hernán Hoyos, fue el primero en cuestionar el papel de la Oficina de Comunicaciones de la alcaldía.

“Con el tema de la contingencia del fin de semana no hay información. Veolia sacó sus comunicados, muchos de los medios ayudaron a informar a los sectores y ayudaron a informar frente a lo que estaba pasando con esta contingencia. Pero yo en las redes sociales de la alcaldía no vi cómo se manejó el tema de los carrotanques, llegando a los sectores, cuáles fueron los sectores más afectados o cuáles fueron los primeros afectados”, se cuestionó el presidente del concejo.

Ampliar

Y fue más allá, calificando el trabajo de información y comunicación de la alcaldía.

“Tampoco vi que en la en las redes sociales de la alcaldía, por lo menos un comunicado. Me parece que la reacción de la administración frente a esta contingencia fue muy débil o nula”.

El presidente del Concejo de Tunja, Camilo Hernán Hoyos destacó eso sí, el trabajo de los medios.

“Creo que gracias al trabajo de los medios locales se pudo tener información de primera mano, porque muchos de los medios se tomaron la tarea de preguntarle a los sectores en dónde llegaría el carrotanque”.

En ese mismo sentido se pronunció el concejal, Andrés Duarte.

“No es posible que ante una emergencia como la que está viviendo la ciudad no se reaccione. Yo quiero que su merced entienda la molestia del día de hoy porque el fin de semana todo el fin de semana recibimos llamadas de las comunidades preguntando qué estaba pasando con el tema del agua. Traté de comunicarme con el secretario de Infraestructura que hace las veces de jefe de Gestión del Riesgo y estoy esperando el día de hoy que me responda. No se comunica a través de la página de la alcaldía, si se creó un puesto de mando unificado para atender esta contingencia el fin de semana y es la hora señor secretario, que no se ha publicado nada en la página de la alcaldía”.

Esto dijo el gerente de Veolia Aguas de Tunja

En entrevista con Caracol Radio el gerente de la empresa Veolia Aguas de Tunja, William Hernández explicó cómo han sido los trabajos para superar la emergencia y el plan de contingencia con los carrotanques.

“El municipio es nuestro contratante es la primera persona, la primera entidad a la que nosotros tenemos que informar, entonces presentar la situación del domingo y nosotros le informamos a la interventoría del contrato que la hace Carlos Gabriel Mejía le informamos a la Alcaldía Mayor a través de la Secretaría de Fomento, que es nuestro supervisor del contrato y hemos mantenido contacto a través de nuestros funcionarios con la oficina municipal de Gestión del Riesgo de Desastres e incluso ellos nos han apoyado con el tema de la consecución de los recursos a través del Comité departamental, porque hay dos carrotanques, hoy tal vez llega un tercer carrotanque de Santa Sofía”, dijo el gerente.

La respuesta del alcalde Krasnov

Después del Puesto de Mando Unificado el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov habló de la situación que padece el municipio con el suministro de agua.

“La idea es tener la claridad, lo que pasa es que yo creo que por gran parte del problema de comunicación entre Veolia y la alcaldía porque según los secretarios de Infraestructura y Servicios Públicos, nosotros sabíamos de lo previsto por Veolia desde el comunicado”.

Y pidió que la empresa informe con por lo menos una semana de anticipación de los trabajos de reparación que vayan a hacer.

“Nosotros debemos tener algunas reparaciones previstas, entonces la recomendación es comunicarnos una semana antes, porque eso no se les ocurrió de un día para mañana, sino era previsto antes para que nosotros podamos hacer un perifoneo porque ustedes que en cualquier momento se les puede salir de las manos porque ustedes tampoco querían, pues dejar la ciudad 3 días sin agua”.

Y recomendó esto: “la próxima vez, si ustedes van a hacer algunas reparaciones avisemos una semana antes, nosotros hacemos perifoneo para que la gente prepare sus baldes, tanques de agua, porque siempre puede salir algo de las manos, además que haya claridad absoluta, no hacer pronósticos optimistas, sino más bien partir del peor caso”.

De acuerdo con el más reciente balance de la empresa Veolia en estos momentos solo el 10 % de la ciudad sigue sin suministro de agua que se estaría restableciendo en su totalidad al mediodía del jueves 17 de octubre.