“Ellos quieren quedarse con tierra, no acabar con el grupo Hezbolá”: colombiana repatriada

Mariana Charanek no vivía en la capital del Líbano, Beirut, sino en la zona de bombardeos que golpearon fuertemente a este país. Esta colombiana estaba radicada ahí hacia cinco años, ya que, se graduó de la universidad, se comprometió con un libanés y estaba haciendo planes para casarse.

Se fue, cuenta ella, a los 21 años de Bucaramanga, donde tenía una familia de orígenes libaneses y colombianos. “Estaba en la capital, en Beirut, cuando hice la universidad y me gradué de Hotelería y Turismo. No me quise ir, la verdad, porque siento que ha sido como mi hogar, he hecho mi vida y estaba muy feliz”, relató ella en entrevista con el programa 10AM Hoy por Hoy.

Afirmó que Colombia le agrada, pero que el Líbano es, “como su segundo hogar”. Allá se quedaron, “las tías de mi papá, mis primas, primos, mi suegro, mi cuñado, y la familia de mi novio se quedaron todos”. Narró que, en los momentos en los que se estaba tomando la decisión de irse o no, sus parientes le pedían que salieran lo más pronto posible para sentirse tranquilos.

“Siempre caían bombas en el sur del Líbano, que es cerca de donde yo vivo, pero no se sentía como tal de que fuera una guerra. Hace como una semana, fue que nos levantamos con esas noticias de bombardeos. Yo salí y veía gente que se estaba yendo de sus casas”, relató sobre su experiencia; además, los aviones generaban tanto ruido que hacían temblar los vidrios de los hogares y las calles.

“Podía ser en la mañana, en el día, tarde, nunca se sabía en qué momento. En el Líbano no hay refugios para esconderte. Tú estás en tu casa y es rezar de que no pase nada”, fue lo que dijo Mariana sobre cómo la gente vivía los bombardeos en el país del Medio Oriente. Además, explicó que, quienes perdieron sus casas, tuvieron que resguardarse en colegios o zonas de acceso público.

Israel ha dicho que no han bombardeado casas de civiles, sino “focos de Hezbolá”. La entrevistada manifestó que, “tú no pueden bombardear un edificio para matar a una persona y mueren mil personas. Muere mucha gente y, los que no, quedan sin nada”. Muchos pueblos, detalló, están sin nada y son escombros.

Se tiene información de que se invadirá Líbano por tierra. Mariana dice que, “ellos quieren quedarse con tierra, no quieren acabar con el grupo Hezbolá. Ya mataron a su líder y, si supuestamente quisieran acabarlo, ¿por qué siguen bombardeando?”, y que ve que Irán es un país que los ayuda, “porque les está haciendo mucho daño”, refiriéndose a Israel.

Entre otros detalles, se ha sentido bien con su prometido, el cual tiene ascendencia libanesa y brasileña y quien se quedó en la zona de guerra, porque espera que Brasil envíe ayudas o un vuelo que lo lleve. Antes de venir a Colombia, Mariana se encontraba desempleada, porque, “la situación no se daba como para algo seguro de comenzar a emprender”.

Por ahora, la vida de esta mujer es incierta. No sabe cuándo volverá al Líbano y espera que sea pronto. Está con su perro, Leo, al que casi no puede llevárselo, por procesos migratorios.