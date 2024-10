¿Dónde no se aplica el pico y placa en Dosquebradas? Vías principales excluidas

El municipio de Dosquebradas es uno de los que hace parte del Área Metropolitana de Centro Occidente, el cual también incluye los municipios de Pereira y La Virginia, todos pertenecientes al departamento de Risaralda.

Las administraciones de estos municipios determinan políticas en conjunto sobre aspectos como el desarrollo económico, la seguridad y la movilidad de la región. Por ejemplo, en esta región se aplica un mismo pico y placa en cada uno de los municipios pertenecientes del Área Metropolitana de Centro Occidente.

Sin embargo, en cada uno de los municipios se determinan algunas especificaciones especiales. ¿Cómo es en Dosquebradas? Consulte a continuación las medidas del pico y placa y las zonas en las que aplican las restricciones.

Pico y placa en Dosquebradas para octubre 2024

Desde el 26 de febrero de este año, se inició una medida nueva de pico y placa en el municipio. El principal cambio con esta medida se dio en el horario. Anteriormente, el horario de restricción estaba partido en dos momentos, en este momento; en este momento, y tras la decisión de la Junta Directiva del Área Metropolitana, se dejó solo hay un horario de corrido que comienza a las 6:00 a.m. y termina hasta las 8:00 p.m.

Con las nuevas medidas, las restricciones de movilidad se determinó con el primer dígito de la placa para motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos; mientras que, para los vehículos particulares y oficiales, se aplicaba con el último dígito de la placa.

En este sentido, el pico y placa que rige actualmente en Dosquebradas para el 2024 queda de la siguiente manera para el mes de octubre:

Lunes (7, 14, 21 y 28 de octubre): NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 1.

NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 1. Martes (1, 8, 15, 22 y 29 de octubre): NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 2 y 3.

NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 2 y 3. Miércoles (2, 9,16, 23 y 30 de octubre): NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 4 y 5.

NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 4 y 5. Jueves (3, 10, 17, 24 y 31 de octubre): NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6 y 7.

NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6 y 7. Viernes (4, 11, 18 y 25 de octubre): NO podrán circular los vehículos con placas terminadas en 8 y 9.

¿Cuáles son las vías excluidas del pico y placa municipal?

De acuerdo con el Decreto 119 del 2024, no están excluidos de la medida de restricción ninguna vía municipal que haga parte del perímetro urbano del municipio. No obstante, según explica la Alcaldía del municipio, si hay algunas vías excluidas de la restricción de movilidad en Dosquebradas no aplica para:

Del Viaducto César Gaviria Trujillo hasta la conexión vial con la carrera 10 (en ambos sentidos).

hasta la conexión vial con la carrera 10 (en ambos sentidos). En la Avenida del Ferrocarril y demás tramos viales a cargo de la concesión vial Autopistas del Café, en especial el sector de La Romelia, la variante La Romelia.

y demás tramos viales a cargo de la concesión vial Autopistas del Café, en especial el En el Pollo a su paso por la jurisdicción del municipio de Dosquebradas, vía Pereira.

Armenia, variante Condina, vía El Tigre – Cerritos, Marsella.

Turín y la intersección glorieta San Joaquín.

Finalmente, tampoco aplica en la vía Alcalá.

¿De cuánto es la multa para quienes no cumplan con el pico y placa?

De acuerdo con el artículo séptimo del Decreto, los infractores que se han encontrado cumpliendo con la medida serán sancionados con la imposición de una multa que equivale a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el 2024, esto equivaldría a $650.000.