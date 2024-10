Pico y placa TODO el mes de octubre en Ibagué y Villavicencio: Evite multas y sanciones

El pico y placa es una medida de restricción de movilidad que lleva aplicándose en el país hace 26 años. Su principal objetivo ha sido reducir el tráfico y así evitar que se presenten congestiones en las vías de las principales ciudades, las cuales son las que más registran este tipo de problemas de circulación.

Un ejemplo de ello son las ciudades de Ibagué y Villavicencio, las cuales en los últimos años han presentado algunas dificultades de movilidad debido a la cantidad de carros que circulan en las principales vías de estas capitales departamentales.

Cada una de estas ciudades tienen unas restricciones de movilidad diferentes y para mejorar aún más la efectividad de estas medidas, algunas autoridades han optado por rotarlas o cambiarlas cada cierta temporada de tiempo.

Para evitar sanciones económicas y pedagógicas, a continuación le contamos cómo quedó el pico y placa en Villavicencio e Ibagué para todo el mes de octubre y así pueda programarse de una manera más fácil.

Así quedó el Pico y Placa de Ibagué en octubre 2024

Según el segundo artículo del Decreto, la restricción de movilidad se aplica de acuerdo con el último dígito del número de la placa nacional del vehículo y va desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., durante todos los días hábiles de la semana. Según la normativa, el pico y placa en octubre funcionará de la siguiente manera:

Lunes (7, 14, 21 y 28 de octubre): los vehículos con placas terminadas en 4 y 5 NO podrán circular

los vehículos con NO podrán circular Martes (1, 8, 15, 22 y 29 de octubre): los vehículos con placas terminadas en 6 y 7 NO podrán circular

los vehículos con NO podrán circular Miércoles (2, 9,16, 23 y 30 de octubre) : los vehículos con placas terminadas en 8 y 9 NO podrán circular

: los vehículos con NO podrán circular Jueves (3, 10, 17, 24 y 31 de octubre) : los vehículos con placas terminadas en 0 y 1 NO podrán circular

: los vehículos con NO podrán circular Viernes (4, 11, 18 y 25 de octubre): los vehículos con placas terminadas en 2 y 3 NO podrán circular

Tenga en cuenta que, desde este año, se determinó que el pico y placa dejaría de aplicarse solo por sectores. Como lo reguló la actual gobernación del 2024, la restricción se comenzó a aplicar en toda la ciudad para todos los ciudadanos, incluso también para los viajeros que pasen por la ciudad. Si es viajero y quiere evitar multas, puede efectuar el pago por el pico y placa solidario para transitar sin problema.

¿Cómo es el pico y placa en Villavicencio?

Por otra parte, el pico y placa de la capital del Meta está regido por el Decreto 1000-24 -238 del 2024. Según esta normativa, decretó que para el mes de octubre, la medida de restricción de movilidad será así:

Lunes (7, 14, 21 y 28 de octubre): los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 NO podrán circular

los vehículos con NO podrán circular Martes (1, 8, 15, 22 y 29 de octubre): los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 NO podrán circular.

los vehículos con NO podrán circular. Miércoles (2, 9,16, 23 y 30 de octubre) : los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 NO podrán circular.

: los vehículos con NO podrán circular. Jueves (3, 10, 17, 24 y 31 de octubre) : los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 NO podrán circular.

: los vehículos con NO podrán circular. Viernes (4, 11, 18 y 25 de octubre): los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 NO podrán circular.

El horario va de lunes a viernes, sin contar los festivos, en dos horarios. El primero comienza desde las 6:30 a.m. hasta las 9:30 a.m. y el segundo va desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Recuerde que el no cumplir con la medida, le genera una sanción tipificada en la infracción C14 y que equivale a 572.519 COP.