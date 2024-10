Críticas a la JEP, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el tribunal de paz?

En Hora20 el análisis a los hechos con los que arranca el país la semana. El debate sobre las críticas que la Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido en los últimos días a propósito de la demora en las sentencias y las propuestas de un tribunal de cierre. También la polémica por la falta de recursos. Después, una mirada al escenario previo a la elección del próximo Procurador General, las posibles inhabilidades y los retos en esa elección.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Mantilla, politólogo, PhD en criminología, columnista y experto en dinámicas del conflicto y paz, señaló que problema con la idea de cierre es que al final la guerra y la violencia en Colombia no se ha cerrado, “un dilema de la Paz Total con el ELN es la pregunta de si ellos llegarán a la JEP o si se prorroga Justicia y Paz con otros grupos”. Manifestó que evaluar la JEP solo por sentencias desnaturaliza la idea de justicia restaurativa, pues considera que han desarrollado encuentros entre víctimas y victimarios e iniciativas de esclarecimiento. De otro lado, comentó que hay un problema en el cuarto de máquinas de la JEP, “se habla de macrocasos y máximos responsables, pero ese principio va a entrar en tensión con la centralidad de las víctimas y darles la mayor verdad posible”. También comentó que hay 350 mil víctimas exigiendo saber qué pasó y ahí la JEP entra en la tensión de casi mirar caso a caso.

Por último, dijo que Justicia y Paz lleva casi 20 años, se desmovilizaron 31 mil combatientes y ellos no han sacado más de 78 sentencias que abarcan 750 responsables, “es menos del 5% del universo que se desmovilizó”.

Para María José Pizarro, senadora por el Pacto Histórico, hay críticas sensatas, “tanto Santos como Rodrigo Londoño han criticado aspectos y eso permite una autorreflexión porque no se ha avanzado con sanciones a máximos responsables”. Resaltó que las víctimas esperan sanción a máximos responsables y eso se tiene que mirar con mucha atención, “no se puede pedir milagros en poco tiempo, pero tampoco puede ser una justicia lenta porque en últimas se busca es una paz estable y duradera”. Manifestó que hay que reconocer que la JEP ha tenido avances importantes, “lo que hemos logrado conocer en ejecuciones extrajudiciales es un avance importante”, aunque insistió en la idea de transitar a un tribunal de cierre, pues lo considera una urgencia, “ese tribunal debería tener como base el esclarecimiento de la verdad”.

Sobre ese tribunal, dijo que cada vez se siente que se limita los objetivos para los que fue creada la JEP, “tenemos una fragmentación de la verdad porque hay distintas jurisdicciones: ley 975, JEP, justicia ordinaria y la Fiscalía también dividida”.

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, planteó que la JEP tiene casos complejos donde la investigación y el juzgamiento es difícil, “es cierto que quisiéramos ver avances, pero son casos muy complejos y la justicia toma tiempo”. Comentó que si miramos un tema comparativo, es difícil que en menos de cinco años se produzcan investigaciones, “la CPI arrancó en 2002 y a la fecha hay cuatro o cinco sentencias; es un organismo con una gran complejidad”.

Por último, dijo que los 15 años para dar resultados son un buen estándar, “no podemos comparar el trabajo de la JEP con el de un juzgado ordinario. El patrón podría ser sobre los 10 años. No nos podemos afanar y hay que entender los ritmos”.

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario y exsecretario de Transparencia de la Presidencia, hay razones políticas y jurídicas, dentro de las políticas, dijo que algunos esperaban un tribunal de papel, un tribunal que cumpliera funciones con las fotos de cabecillas de las Farc y tres generales, “entonces hay un temor de que esta forma como opera la JEP sea un obstáculo para los procesos de paz de hoy en que los grupos no tengan incentivo si terminan en un tribunal similar a la JEP que no terminó siendo de papel o juzgando solo cabecillas”.

Explicó que la JEP no es juez ordinario y que en 30 años de operación de la Fiscalía, no se llegó ni a la mitad de los casos esclarecidos de secuestro que hoy tiene la JEP, “claro que hay demoras y expectativas y claro que deben salir las sentencias. Pero que no haya sentencias, no quiere decir que no se esté dando una verdad judicial”.