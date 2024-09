“El Gobierno tiene la obligación de garantizar la plata para el Sistema Restaurativo”: JEP

Ante la revelación que hizo Caracol Radio sobre los 450 mil millones de pesos que estaban destinados al Sistema Restaurativo de la JEP y que según denunció esta entidad fueron redireccionados a la Unidad para las Víctimas, pero allí no fueron depositados, porque según explicó el Fondo Colombia en Paz, la plata aún no está disponible y no ha sido enviada a ninguna entidad, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Roberto Vidal, en exclusiva para este medio de comunicación se refirió al tema.

“Yo creo que lo primero que hay que aclarar a la opinión pública es que el desarrollo de los proyectos restaurativos, su implementación, financiación, puesta en funcionamiento y mantenimiento a través del tiempo, todo eso es una obligación del gobierno nacional. Esa no es ni una competencia de la JEP, ni una obligación de la JEP. Eso es una obligación del gobierno”.

El magistrado Roberto Vidal aseguró que esa plata, los 450 mil millones de pesos, ya estaba garantizada, pero la JEP, no puede ejecutar esta plata y por eso se buscó una entidad del Gobierno para que la ejecutara.

“La entidad elegida que, por sus competencias y su capacidad de ejecución, por la cercanía con los temas de reparaciones era la Unidad para las Víctimas. Nosotros trabajamos con Patricia Tobón, la anterior directora de la Unidad de Víctimas, para que eso sucediera, para que le pusieran los fondos a nombre de ellos, y ellos se encargaran de la ejecución de las obligaciones con las sentencias de la JEP. Hasta ahí estaba eso clarísimo. Pero hubo cambio de administración, llega la doctora Lilia, y en la reorganización natural de la entidad dejaron de respondernos sobre donde estaban esos fondos”.

El presidente de la JEP magistrado Roberto Vidal en este diálogo exclusivo con Caracol Radio, aseguró que lo dicho por la Unidad para las Víctimas de que no tiene estos recursos, es cierto, y por eso aumenta la preocupación porque ahora no hay ni plata ni entidad que eventualmente reciba estos recursos claves para poder imponer las sanciones propias, que no son cárcel, y son impuestas a quienes acepten los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en medio del conflicto armado.

“La inquietud nuestra es justamente que den la respuesta a lo que ellos mismos plantearon. Nosotros necesitamos que esos recursos los consigan, pero además de que los consigan, es que los envíen a una entidad competente que hasta ahora la más adecuada sería la Unidad para las Víctimas. Pero si no es esa, pues que sea la que el Gobierno decida. Pero necesitamos que los recursos existan y que haya una entidad competente que los ejecute”.

La JEP explicó que durante tres años trabajaron para asegurar esa plata y la entidad del Gobierno responsable sí iba a existir y para que los proyectos estuvieran funcionando, pero ahora esto está en veremos.

“Tenemos la respuesta de que no saben dónde están los recursos y los están buscando, que la Unidad de Víctimas tiene un proyecto, un proceso inconcluso y que todavía no saben si ellos son los que la van a ejecutar y eso es lo que nos preocupa”.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Roberto Vidal, le exige al Gobierno cumplir con su obligación, porque estos recursos nunca fueron pensados para que entraran al presupuesto de la JEP, sino para poder sacar adelante todo el Sistema Restaurativo que es clave para la justicia que reclaman las víctimas del conflicto colombiano.