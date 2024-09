DT del Rayo volvió a ser contundente sobre James: “No sufro porque me pregunten por él”

No ha sido un comienzo fácil para James en su llegada al Rayo Vallecano, a pesar de haber sido el mejor jugador en la Copa América, no ha debutado como titular con el cuadro español. El miércoles empataron sin goles con el Girona y el cucuteño no sumo ningún minuto, permaneciendo en el banco de suplentes.

Todos los ojos de la prensa están puestos en él y hay mucha molestia en España con el entrenador Iñigo Pérez por no contar con el cafetero. En las últimas horas, habló dejando en claro que está llevando de a poco a James para sumar minutos. “Pienso que viene de una larga inactividad y elijo a los mejores para ganar cada partido”, confesó.

En tres partidos que ha hecho parte de la convocatoria, suma apenas 20 minutos en total. Su estreno fue en la victoria ante Osasuna, entrando al minuto 87′ y luego en el empate a un gol ante Atlético Madrid desde el 74′.

Vea la rueda de prensa Íñigo Pérez en la previa del Rayo Vallecano - Leganés

Declaraciones del entrenador sobre James

“Soy un entrenador que no se inmiscuye en los fichajes porque hay personas del club que lo están haciendo muy bien y me centro en mi faceta de transformar a los jugadores para llegar a su nivel. En el caso de James me gusta. Es un gran futbolista de gran nivel, el mejor de la Copa América. Estoy encantando de que esté”, declaró en rueda de prensa.

Las redes sociales han estallado en contra de Iñigo y habló sobre su punto de vista cuando le preguntan sobre la inactividad en el campo del 10. “No sufro porque me preguntéis por James. Luego yo tengo la fortuna o no de no vivir en un mundo virtual donde no leo nada. Sí me llegan cosas porque al final te llegan porque la familia se preocupa y no quieres que te llegue de esa forma, pero no sufro nada”, Afirmó.

El entrenador español también dirigió a Radamel Falcao, quien estuvo en Vallecas desde el 2021 hasta el 2024. “Yo intento mantener el contacto con los jugadores y ser cercano, sobre todo en los entrenamientos y las decisiones deportivas. Cuando termina el entrenamiento, al que tienen que venir como si fuera un partido, saben que estoy abierto a todos los jugadores. Hemos tenido a dos colombianos, Falcao y James. Con Falcao me encontré un verdadero profesional, muy humano y sencillo. Y con James, otro jugador de élite pero que es una persona muy normal y sencilla”,

¡𝙁𝙚𝙡𝙞𝙯 𝙫𝙞𝙚𝙧𝙣𝙚𝙨! 😁



⚡️ Mañana juega el ℝ𝕒𝕪𝕠 ⚡️ pic.twitter.com/YcNnYCP1Tq — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 27, 2024

¿Qué sigue para el Rayo?

El próximo sábado desde las 9:15 de la mañana (hora col) Rayo Vallecano visita al Real Valladolid y todavía hay incertidumbre si el colombiano hará parte del once inicial o será suplente.