Técnico del Rayo habla sobre la suplencia de James: “Me equivoqué en el planteamiento”

Rayo Vallecano empató sin goles ante el Girona en condición de visitante en la séptima jornada de la liga española. El equipo madrileño no tuvo en cancha al colombiano James Rodríguez por decisión del técnico Iñigo Pérez, quien volvió a decidirse por mantener al jugador cucuteño en el banco de suplentes.

En la rueda de prensa posterior al partido, Pérez dio su análisis del partido, considerando que evaluarán a final de temporada si el empate será un resultado positivo para el año deportivo que apenas comienza en Europa. El técnico reconoce haber hecho un mal planteamiento del partido, que lo llevó a irse a Vallecas con una sola unidad que lo deja en el puesto 10 de la tabla de posiciones.

“El punto lo vamos a valorar en mayo, pero viendo la dinámica en la que está Girona lo damos por positivo. En ningún modo era querer tener al equipo tan bajo, pero me he equivocado en el planteamiento del partido, no he podido ayudar a mis jugadores a que estén en un hábitat en el que habitualmente estamos, que es en campo rival poder presionar, generar perdidas y atacar en campo rival”, expresó.

¿Qué pasa con James Rodríguez?

Según el joven estratega, la ausencia del 10 de la Selección Colombia en el partido se debió a que los jugadores que entraron en su lugar le podían dar mejores herramientas al equipo. El transcurso del duelo entre ambos equipos mostró a un Rayo con falta de generación de juego ofensivo y claridad en el último cuarto de juego.

“El otro día lo expliqué. Para ser claro que mis cambios siempre van a ir en mi dirección de intentar modificar o alterar el partido o que permanezca como está. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas, entonces a eso se debe”, añadió.

Los números de Rodríguez en España

Desde su llegada al Rayo Vallecano, James Rodríguez ha participado en dos partidos en la presente temporada, sumando en total 20 minutos en cancha. Los compromisos en los que estuvo presente fueron contra Osasuna y Atlético de Madrid. El siguiente partido del equipo de Madrid será el sábado 28 de septiembre a las 9:15 AM (hora Colombia) ante el Leganés por la liga local.