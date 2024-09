Alcalde y gobernador respaldan decisión de Petro de cerrar diálogos con el ELN

Bucaramanga

Múltiples reacciones se han generado en el país tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de cerrar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN tras el reciente ataque en Arauca.

Desde el primer día del 2025 estudiantes tienen asegurado el PAE y transporte escolar

En las regiones, hubo pronunciamiento del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien manifestó el respaldo a poner en cintura a quienes integran las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ex congresista que tiene contrato con el Indersantander

“La ciudadanía está cansada de los abusos de estos bandidos, no más intimidación de campesinos, no más extorsión, no más terrorismo. Recuerde que en reunión de gobernadores le describí los abusos de estos bandidos en Santander, todo el apoyo a su decisión de terminar diálogos con estos terroristas, cuente con el gobernador de Santander para articular las acciones de la Fuerza Pública en el departamento”, dijo el mandatario de los santandereanos.

Presidente @petrogustavo, recuerde que en reunión de gobernadores le describí los abusos de estos bandidos en Santander, todo el apoyo a su decisión de terminar diálogos con estos terroristas, cuente con el gobernador de Santander para articular las acciones de la Fuerza Pública… https://t.co/y9itOzEjMy — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) September 18, 2024

Bucaramanga: Guía útil para que morosos de impuestos aprovechen los descuentos aprobados

A su turno el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán también respaldó a la fuerza pública y rechazó los actos terroristas protagonizados por el ELN y en el que han sido asesinadas cientos de personas en el país.

🗣️#Santander | Alcalde de Bucaramanga @soyjaimeandres y gobernador de Santander @GralJuvenalDiaz reaccionaron ante la decisión del presidente Gustavo Petro de cerrar el proceso de paz con el ELN. pic.twitter.com/IOu7BC1uLE — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 18, 2024

“Hace mucho tiempo era evidente que las intenciones de paz del ELN y de los grupos armados se mostraban nulas. Tuvieron que morir muchos soldados y policías para que se tomara esta decisión tardía. Envío mis sinceras condolencias a las familias de estos jóvenes soldados asesinados y heridos”, agregó Beltrán.