El ex congresista que tiene contrato con el Indersantander

Bucaramanga

Caracol Radio pudo conocer que el ex congresista Jorge Enrique Gómez Celis está trabajando en el Indersantander y que tenía como principal tarea el apoyo y la gestión para que el departamento se quedara con la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, sin embargo, el objetivo no se logró.

En diálogo con Caracol Radio, el director del Indersantander señaló que esta persona cuando estuvo en el Congreso de la República fue el ponente de la Ley de Deporte y que es alguien que conoce bastante de este tema. Además, confirmó que actualmente Gómez Celis sigue vinculado con el instituto.

“Una de las prestaciones de los servicios profesionales de este abogado es apoyarnos y acompañarnos ante el Ministerio del Deporte, no solo en la formulación de la propuesta para ser sede de los juegos nacionales sino para la coordinación de programas y proyectos en materia del deporte”, señaló el director.

Otros lo hechos que conoció Caracol Radio es que en el Indersantander estarían contratando a familiares del director del instituto, uno de los nombres mencionados es el de Sara Valentina Rojas Peñaloza, una abogada que estaría en el área jurídica de la entidad.

“No hay nepotismo, uno habla de personas de confianza y que tengan todo el conocimiento en todos los aspectos, aquí no hay ninguna incompatibilidad ni inhabilidad. Sara Valentina no tiene ninguna relación familiar conmigo, eso es lo que quiero decirles, aquí las personas no ingresan a trabajar porque son amigas del director sino porque tienen las capacidades”, añadió el director.

Fue enfático el director en decir que desde el instituto se está trabajando en darle una cara en la prestación de sus servicios y además integrar más a la comunidad para que participen en todas las actividades. También, que se está intensificando el apoyo a los deportistas y en los grandes eventos deportivos en el departamento.