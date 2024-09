Distrito recuperará carriles para mejorar la movilidad en el mercado de Bazurto

Cartagena

En 2015, a través de la Resolución 9174, la Alcaldía de Cartagena acordó con 176 ocupantes del espacio público en el mercado de Bazurto la relocalización de sus ventas informales sobre dos carriles de la avenida Pedro de Heredia.

En ese momento, los vendedores, amparados en el principio de confianza legítima, requirieron por parte del Distrito una reubicación a zonas internas de la central de abastos, formalizando sus comercios mientras se materializa el traslado del Mercado, y así cumplir con la orden del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó su traslado en 2010, para amparar los derechos a un ambiente sano de los residentes del barrio Martínez Martelo.

Luego de ser indemnizados, pero sin cumplirse la restitución del espacio público, sus puestos comerciales se convirtieron con el pasar de los años en un problema de movilidad, debido a que invaden dos carriles de la avenida, provocando embotellamientos que se han vuelto costumbre en horas pico en el sector.

Además, estas invasiones al espacio público motivaron que en tiempos recientes se instalen sobre la vía estaciones de mototaxismo y de colectivos, y comercios informales no censados de venta de víveres o artículos que propician el cúmulo de basuras y desechos sobre la carretera.

En ese sentido, y tras confirmarse que los comerciantes fueron indemnizados como pacto de la resolución 9174, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), realizó una campaña pedagógica de sensibilización en el mercado y zonas aledañas para promover el buen uso de los andenes y aceras para garantizar la seguridad de transeúntes, y mejorar la movilidad en el sector.

Adicional a esta campaña, llamada “Muévete seguro”, la GEPM invitó a los vendedores al despeje voluntario y socializó que el miércoles se harán operativos para recuperar de forma permanente y sostenible los carriles invadidos por el comercio informal.

Tres causas de la intervención integral

Ayer, por medio de X, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, confirmó que esta semana se recuperarán de una vez por todas los dos carriles invadidos de la Pedro de Heredia para mejorar la movilidad y el orden en la zona.

Durante las jornadas pedagógicas, la GEPM identificó tres problemáticas principales: el incumplimiento de las medidas establecidas en el Decreto 1034 de 2004; la ubicación indebida de ventas estacionarias y ambulantes en áreas prohibidas, como calles peatonales, aceras y calzadas; y la creación de parqueaderos satélites en la vía.

En respuesta a estas situaciones, se solicitó a los infractores el despeje voluntario tanto de las aceras como de los carriles. Este enfoque colaborativo permitió que, en su mayoría, los comerciantes retiraran sus mercancías de las aceras de manera tranquila y ordenada.

“Nuestro objetivo es lograr un mercado más organizado, donde vendedores y transeúntes puedan convivir sin inconvenientes. Realizamos diversas actividades para ordenar el espacio público sin vulnerar derechos fundamentales de estos”, afirmó Tannis Puello, gerente de Espacio Público y Movilidad.

A propósito, el alcalde Turbay indicó: “Bazurto no debe ser satanizado como una central del caos y el desorden, pues es corazón del comercio asequible y el abastecimiento económico de alimentos para todos los estratos de Cartagena; lo que sí no puede pasar es que al pasar por ahí, los trancones, las basuras, la invasión al espacio público y ventas de colchones, ropa y pescado sobre la carretera den la sensación que no hay Dios ni ley en el sector”.

Y subrayó: “Por eso recuperaremos el espacio público para la gente, para descongestionar ese cuello de botella que es el mercado, lo que provoca atajos en otras calles internas de barrios que se afectan por el tránsito constante de vehículos de carga pesada, pues no tienen la capacidad desde su construcción inicial para este tipo de tráfico”.

Dumek Turbay aseguró que el operativo de restitución del espacio público estará acompañado de limpieza por parte de La Cuadrilla de la Alcaldía, regulación con agentes de Tránsito del DATT y el respaldo psicosocial de dependencias distritales para evitar que los operativos transgredan derechos y se hagan de forma ordenada y en convivencia.