“Al parecer fue una riña”: empresario sobre muerte de turista en chiva de Cartagena

La muerte del turista que perdió la vida tras caer de una chiva en Cartagena, llamó la atención de las autoridades quienes ya iniciaron una investigación por lo sucedido.

Días después del trágico hecho, el gremio de transportadores que presta servicio en los tradicionales vehículos, se pronunció sobre lo sucedido expresando que, presuntamente, el hecho tuvo origen en una riña por intolerancia y la ingesta de licor.

Habrían violado prohibición de consumo de alcohol dentro de chiva donde falleció turista

“Nosotros no expendemos licores, no tenemos un espacio, no tenemos una nevera. Lo que se estaba produciendo después de pandemia, es que los vendedores informales comenzaron a decir que podían llevar su licor dentro de nuestro vehículos. En la última reunión que hicimos con el alcalde Dumek se dejó claro que no íbamos a permitir el ingreso de licores, pero la gente a veces ya viene tomada”, expresó Jorge Galeano, miembro de Asochivascar.

Así las cosas, será la fiscalía como organismo competente quien llegue al fondo del asunto. Entre tanto los transportadores indicaron que siguen prestando sus servicios, cumpliendo con lo establecido por el decreto de la administración distrital.