Técnico del Rayo Vallecano dio pistas sobre el debut de James Rodríguez: esto dijo

James Rodríguez brilló con la Selección Colombia y regresó a su club, el Rayo Vallecano, para poder cumplir con su estreno oficial. El volante cucuteño, antes del parón de selecciones, tuvo pocas sesiones de entrenamiento con el grupo completo, pero una vez de vuelta, ha podido engranar más con sus compañeros para poder encarar lo que será este mes de competencia antes de la próxima fecha FIFA.

Los hinchas están a la expectativa de poder ver a su nuevo ‘10′ en Vallecas, pues se trata del fichaje estelar para celebrar el centenario de la institución. Y ese estreno podría ser este lunes, cuando el equipo madrileño reciba a Osasuna por la fecha 5 de la Liga de España.

¿Qué dijo el técnico del Rayo sobre el posible debut de James?

Como suele ser costumbre, el día previo a cada partido, los entrenadores brindan las ruedas de prensa. En el caso de íñigo Pérez, técnico del Rayo, le preguntaron por James Rodríguez y, si bien no dijo si jugará o no, dio a entender que llega con más rodaje a este juego en comparación a cuando se unió al club, que no había disputado partidos dando así una pista de que podría sumar algunos minutos al menos como suplente.

“No voy a adelantar nada, pero por respeto a los jugadores que ellos tampoco saben. Estos entrenamientos los utilizamos para atestar a aquellos jugadores que tengan algún problema, que no es el caso de James. Al final del mismo hago la lista, pero si te puedo anticipar que han pasado ya unos días, él ha participado en dos partidos con su selección, no es lo mismo que cuando me preguntasteis hace dos semanas, donde todavía venía en un periodo de inactividad bastante larga”, destacó.

Hablando puntualmente del rival y lo que será el juego ante Osasuna, comentó: “Mañana será difícil y tenemos que estar perfectos para poder ganar. Tenemos que atacar continuamente”, dijo. Por su parte, sobre la gran cantidad de delanteros, mencionó: “No me quita el sueño tener jugadores de más. Tengo cuatro delanteros”.

James Rodríguez no juega un partido a nivel de clubes desde el pasado 29 de abril, cuando ingresó desde el banco de suplentes en el empate 0-0 entre São Paulo y Palmeiras. Desde entonces, jugó 10 partidos con la Selección Colombia, resaltando lo hecho en la Copa América, donde acabó siendo el mejor jugador del torneo.