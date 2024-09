“La ineptitud y la ineficacia no son excusas para clavar más impuestos”: Angélica Lozano

La senadora Angélica Lozano expuso, en 6AM Hoy por Hoy, su postura frente a la aprobación del presupuesto general de la nación para 2025, luego de que el Gobierno propuso una cifra de $523 billones, que generó acalorados debates en las comisiones económicas del Congreso y finalmente no fue aprobado.

Lozano abordó las alternativas que quedan. Explicó que el monto del Gobierno tiene el apoyo de la Cámara, pero no del Senado.

“Quienes propusimos montos alternativos lo hicimos con fundamentos. Yo propuse 499 billones con base en datos de Hacienda, fue aprobado en el Senado, pero no en la Cámara”, agregó la senadora.

Afirmó que en el mejor de los casos, se debe llegar a un acuerdo para que ambas partes cedan y alcancen un punto apropiado.

Para Lozano, ¿Cuál es el problema?

La senadora aseguró que la administración tiene la plata guardada, puso el ejemplo de ‘Mi Casa Ya’, que al 31 de julio del 2024, solo contaba con un 8% de ejecución. “Esto no es una pelea entre políticos, aunque algunos lo quieran poner así. La plata no le está llegando a la gente, la economía se deprime y no hay reactivación sin ejecución”, dijo Lozano.

“Algunos dicen que se puede decretar con lo aprobado en primer debate, pero otros argumentan que si el domingo no se acuerda el monto, se esperará al 21 de octubre para que el presidente expida el decreto, aunque no podría incluir los 12 billones que reconoce como faltantes y por los que se solicita una ley de financiamiento”, agregó.

En desarrollo...