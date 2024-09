ANIF advierte sobre los riesgos de la Ley de Financiamiento del gobierno Petro

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, expresó su preocupación ante la Ley de Financiamiento, también conocida como la reforma tributaria, promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Según López, esta legislación no cumpliría con su propósito de recaudar los 12 billones de pesos proyectados, lo que genera dudas sobre su efectividad para sostener el presupuesto nacional.



López subrayó que el presupuesto del gobierno se basa en supuestos difíciles de cumplir, como las metas de gestión de la DIAN, que pretende incrementar significativamente el recaudo tributario. A esto se suman recursos de capital por 5 billones de pesos, que, según el análisis de ANIF, serían complicados de conseguir. “La cifra adecuada para un presupuesto acorde con un criterio de precaución y con cuentas más sólidas debería acercarse a los 500 billones de pesos”, afirmó López, añadiendo que cumplir con esta meta implicaría un esfuerzo fiscal considerable.



Uno de los puntos más críticos señalados por el presidente de ANIF es la paradoja de que, mientras el gobierno insiste en un presupuesto abultado, la ejecución actual ha sido deficiente. En particular, el rubro de inversión ha mostrado una ejecución inferior al 30%, lo que, según López, “demuestra que no tiene sentido presionar por un presupuesto más ambicioso si no se está ejecutando adecuadamente el actual”.



Otro aspecto importante que mencionó López es que buena parte de la Ley de Financiamiento no contempla nuevos ingresos, sino una mayor autorización para endeudamiento. Comparó esta situación con un hogar que, en lugar de aumentar sus ingresos, amplía el cupo de su tarjeta de crédito. “El gobierno está adelantando el uso de la regla fiscal para autorizar un mayor endeudamiento, lo que no representa ingresos adicionales”, explicó.



López también advirtió que el desfinanciamiento del presupuesto podría superar los 20 billones de pesos, lo que generaría preocupación en los mercados financieros sobre la viabilidad económica del país. Finalizó sugiriendo que los compromisos de gasto del gobierno, especialmente ante una deuda pública elevada y tasas de interés crecientes, están poniendo una presión adicional sobre las finanzas nacionales.