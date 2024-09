“El Ejecutivo no es jefe del Legislativo”: Efraín Cepeda a ministro Cristo

Colombia

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a las declaraciones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, en la que no sólo aseguró que el Gobierno debe recortar en 12 billones de pesos del monto del presupuesto del 2025, sino que tendría los votos para hundir la reforma tributaria.

El jefe de la cartera política dejó ver que las declaraciones de Cepeda no cayeron bien en Casa de Nariño. Sostuvo que “aquí no se trata de una competencia de votos, sino qué es lo que le conviene al país para la reactivación económica, para recuperar sostenibilidad fiscal”, aseguró Cristo.

Y añadió que: “la intervención del presidente del Congreso en la ANDI causó daño en la relación de confianza entre el Gobierno nacional y el presidente del Congreso, tuvimos una muy buena reunión la semana pasada dos horas revisando agenda. Esperamos reconducir esos caminos de diálogo y buscar acuerdos con el Congreso de la República. Ahora, el voto del presidente del Senado es un sólo voto en la Comisión Tercera o el de la bancada conservadora son unos votos, cada bancada y cada senador tiene su propia posición al respecto”.

Ante las declaraciones de Cristo, el presidente del Senado respondió. En medio de la sesión de las comisiones económicas conjuntas, donde se discutía el monto del presupuesto, todo la palabra para pedir respeto por la independencia de poderes.

“Lo que aquí decimos es que no aceptamos votar una tributaria a ciegas. Y en este momento tengo que pedir respeto por la independencia de poderes. Ministro Cristo, el Ejecutivo no es jefe del Legislativo, ¿12 billones de pesos sin discusión?, Eso no es serio, poner un Congreso a que dé un cheque en blanco para rellenar de cómo se consiguen, si se pudieran conseguir, 12 billones de pesos a espaldas de los colombianos”, aseguró Cepeda.

Según el senador Efraín Cepeda, al monto de 523 billones de pesos que presentó el Gobierno se le deben quitar 12 y debatir una tributaria por separado y que dependiendo el recaudo de esta, se adelante una adición presupuestal.