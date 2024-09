Expertos piden al gobierno proyecciones ajustadas a la realidad del país para el PGN 2025

Hoy durante la sesión ordinaria de la comisión cuarta del Senado, estuvieron presentes el viceministro del Ministerio de Hacienda, y Crédito público, Diego Guevara Castañeda, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Jairo Orlando Villabona, así como los presidentes de entidades económicas como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO), el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y la Corporación Transparencia por Colombia.

Asimismo, estuvieron presentes los distintos senadores de la comisión cuarta, en esta sesión que buscó debatir el Monto Definido del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2025, previo a la presentación de la anunciada Ley de Financiamiento.

El panorama que ven los expertos

En las primeras horas se presentaron puntos de vista de expertos en economía que reflejan una profunda preocupación por la situación fiscal actual del país. Los especialistas señalaron que la propuesta de un presupuesto ambicioso para 2025 podría ser imprudente dado que las cuentas no parecen equilibrarse, lo cual podría llevar a un necesario recorte presupuestal similar al que se ha visto este año.

En este contexto, la idea de implementar una nueva ley tributaria resulta inoportuna, ya que, según los expertos, podría obstaculizar la reactivación económica al aumentar la carga sobre las empresas y al mismo tiempo contribuir a un aumento en el desempleo.

Por otro lado, el uso del PIB en el país ha alcanzado un nivel sin precedentes del 29%, evidenciando un gasto público desmedido en funcionamiento y una situación fiscal crítica. Los analistas destacan que las expectativas de recaudación del gobierno podrían ser irreales, lo que agravaría aún más el desempleo y perjudicaría la economía privada.

Además, se ha hecho un llamado a la transparencia y pedagogía por parte de los expertos y senadores, quienes exigen claridad sobre cómo se planea utilizar el dinero y qué inversiones se contemplan para evitar un agravamiento de la crisis económica.

Senadores de Colombia no están alejados de la opinión de los expertos

‘’No nos traigan una reforma de ajuste fiscal, ni una reforma tributaria. Lo que nos tienen que traer, es de donde vamos a reducir el monto’' añadió el senador de la republica, Carlos Abraham Jiménez. Quien junto a otros senadores, aseguraron que el gobierno esta dando ‘’falsas ilusiones’' de inversión que según se ha visto en varias ocasiones, el dinero no ha llegado para la gestión de los diferentes proyectos.

Por su parte, Enrique Cabrales, senador del centro democrático, afirmó que la situación que se esta viviendo actualmente en el país es una preocupación real ‘’porque se esta viendo que los números, que esta soñando este gobierno que van a lograr, no los han logrado y no los van a lograr porque la economía no da la capacidad de generarlos’'.

Los senadores también mostraron su preocupación por la proyección del presupuesto y le reiteran al gobierno ser responsable al momento de definirlo, para no tener consecuencias como se han visto en este 2024 y le piden además, reducir los gastos en funcionamiento.