Medellín: ¿dónde están ubicadas las cámaras de multas? Esta es la multa si lo ‘capturan’

Las cámaras de multas, también conocidas como fotomultas, son uno de los temas que más preocupan a los conductores, pues este es un sistema de vigilancia que vela por el control continuo de las carreteras de las principales ciudades del país, como Medellín.

Este sistema, que también cuenta con reguladores de velocidad se encarga de vigilar que los vehículos no comentan infracciones como parquear en zonas prohibidas, bloquear intersecciones, conducir con exceso de velocidad, no acatar las órdenes de pico y placa, no parar ante las señales de Pare o semáforos en rojo, no respetar pasos de peatones o señales de tránsito.

Desde el Ministerio de Transporte dan la siguiente definición a la fotomulta: “es la detección electrónica de presuntas infracciones a través de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios técnicos y/o tecnológicos”.

¿Cómo funcionan las cámaras de multas?

Cuando un conductor comete una infracción, las grabaciones o capturas son enviados a un sistema central, donde los encargados de tránsito validan si la infracción se cometió. En caso de generarse alguna falta, la notificación se hace de las siguientes formas, según MinTransporte:

Comunicación escrita a la última dirección electrónica

Notificación a la última dirección física

Por aviso (en las secretarias de tránsito)

Vale resaltar, que es primordial que el ciudadano tenga actualizado en RUNT.

¿Dónde están ubicadas las cámaras de multas en Medellín?

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a la fecha hay 703 cámaras de fotodetección autorizadas en el país, de las cuales 82 están en Medellín.

Algunos de los puntos donde más se registran multan son por la avenida Regional (identificada como Tugó II porque está a la altura del almacén del mismo nombre; la de la altura del restaurante Chuscalito, en la vía Las Palmas; sector de Bodegas Olaya (carrera 52 con calle 14); la avenida Las Palmas (ubicada a la altura de la discoteca Dulce Jesús Mío y la del sector de La Mota.

Las primeras direcciones que salen en el listado de la ANSV son:

Carrera 65 por Calle 59A

Avenida 80 por Calle 2A

Carrera 32 por Calle 5 Sur

Carrera 48 por Calle 10 Sur

Avenida Industriales por Calle 29

Avenida del Río por Calle 77

Avenida Guayabal por Calle 6 Sur

Carrera 65 por Calle 72

Carrera 65 por Calle 8B

Carrera 48 por Calle 9

Para conocer el listado completo, puede ir al siguiente link: https://fotodeteccion.ansv.gov.co/ubicaciones-aprobadas.html

Herramienta extra

El Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín es un gran aliado para quienes quieren identificar las cámaras que hay en la ciudad, pues consiste en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, “para mejorar las condiciones en que se movilizan las personas por las calles de la ciudad. A través de la integración de siete grandes componentes tecnológicos”, según explican.

Estos tienen a la disposición del público un mapa de la ciudad donde reportan las cámaras, puede acceder a él en el siguiente link: https://www.medellin.gov.co/SIMM/mapas/fotodeteccion.html

¿Cuál es la multa?

Cada infracción tiene un diferente precio, según la gravedad. Según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, las multas se categorizan por letras de la siguiente forma: